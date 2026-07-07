Tunisie: Mounir Ayadi - Introduction de nouvelles matières de compétences transversales dès septembre dans les licences

Le programme de réforme universitaire "Savoir Agir" franchit une nouvelle étape décisive avec l'introduction, dès septembre prochain, de nouvelles matières dans l'ensemble des licences nationales en Tunisie. C'est ce qu'a indiqué lundi à Tunis Mounir Ayadi, Directeur général de la rénovation universitaire, à l'occasion du séminaire de clôture du projet.

Porté dans le cadre de la coopération internationale, notamment tuniso-française, le programme vise à réduire l'écart entre les compétences acquises à l'université et les besoins du marché du travail. Selon M. Ayadi, l'objectif central est d'identifier et de renforcer les compétences transversales indispensables à l'insertion professionnelle des diplômés.

Le diagnostic réalisé dans le cadre du projet a mis en évidence plusieurs lacunes, notamment dans la maîtrise des langues étrangères, en particulier l'anglais et le français, ainsi que dans la capacité des étudiants à se présenter, valoriser leurs compétences et structurer leur projet professionnel.

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Pour y remédier, le programme a défini quatre grandes familles de compétences, dont les "study skills", introduites pour la première fois dans l'université tunisienne. Deux modules seront désormais enseignés dès la première année de licence, au premier et au second semestre, dans toutes les disciplines, aussi bien dans le public que dans le privé. Ces enseignements visent à faciliter l'adaptation des nouveaux étudiants à la vie universitaire et aux méthodes d'apprentissage dans le supérieur.

Les compétences dites "soft skills" seront, quant à elles, introduites à partir de la deuxième et de la troisième année, en lien avec les projets de fin d'études et les activités pratiques. Cette approche progressive vise à préparer les étudiants à une meilleure insertion professionnelle et à renforcer leur autonomie.

Mounir Ayadi a souligné que le programme a été entièrement conçu par des compétences tunisiennes au sein des établissements universitaires. Les enseignants ont travaillé sur la structuration des contenus pédagogiques, des syllabus et des modalités d'enseignement, avec une description détaillée des cours et des activités en classe.

Un dispositif de formation des enseignants a également été mis en place depuis octobre-novembre 2025. Après une phase pilote réunissant une centaine d'enseignants, le programme a été progressivement élargi à travers plus de quarante sessions de formation dans les institutions universitaires.

À ce jour, entre 1 400 et 1 500 enseignants ont été formés, un chiffre qui devrait encore augmenter à partir de septembre prochain afin de généraliser l'enseignement de ces nouvelles matières à l'ensemble des universités du pays.

Parallèlement, une plateforme numérique est en cours de développement afin de suivre la mise en oeuvre du programme, d'accompagner les établissements et de recueillir les retours des étudiants sur les nouvelles formations. Cet outil devrait être opérationnel à la rentrée universitaire.

Mounir Ayadi a enfin insisté sur le caractère entièrement tunisien du projet, malgré son financement dans un cadre de coopération internationale. Selon lui, « Savoir Agir » constitue un modèle original qui ne serait pas transposable tel quel dans d'autres pays, en raison de sa conception adaptée aux besoins spécifiques du système universitaire tunisien.