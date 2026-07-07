Tunisie: L'Espérance de Tunis dévoile son staff technique pour la saison 2026-2027

L'Espérance Sportive de Tunis (EST) a officialisé la composition de son encadrement technique en vue de la nouvelle saison, sous la direction de l'entraîneur principal Laurentiu Reghecampf.

Le technicien roumain sera épaulé par Dino Fiori, nommé premier entraîneur adjoint, et Amine Neffati, qui occupera le poste de deuxième entraîneur adjoint.

La préparation physique sera assurée par Salim El Abrek, premier préparateur physique, assisté de Hassan Ksouri en qualité de deuxième préparateur physique.

Le club a également confirmé la reconduction de Mabrouk Akermi au poste d'entraîneur des gardiens.

À travers cette annonce, l'Espérance met en place un staff technique renouvelé chargé de préparer l'équipe première aux échéances de la saison 2026-2027, avec l'ambition de défendre les couleurs du club sur les scènes nationale et continentale.