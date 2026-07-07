Tunisie: Saison estivale 2026 - Les Tunisiens s'approprient leurs plages

L'été 2026 est perçu en Tunisie comme le moment du retour des plages aux citoyens dans toutes les régions du pays. En mobilisant la population entière en vue de stopper les voleurs invétérés des plaisirs et des joies des journées et des veillées sur les sables fins.

La saison estivale est synonyme de farniente attendu après des mois de labeur et d'efforts. Et les Tunisiens ont pris l'habitude de profiter des plages. Sauf que malheureusement, on est, depuis un certain temps, privés de ce plaisir réputé comme celui du petit peuple. Et certains hôteliers malveillants font fi des lois en vigueur, imposent leur pouvoir et s'emparent des espaces les plus prisés en y érigeant, parfois, des barbelés.

Sans oublier les hors-la-loi qui s'imposent gargotiers sans aucune autorisation, ne respectant aucune consigne sanitaire et les loueurs de parasols à des prix exorbitants qu'ils fixent eux-mêmes, malheureusement en connivence avec certains responsables municipaux irresponsables.

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Les efforts déployés par le ministère de l'Intérieur pour arrêter les hors-la-loi et par le ministère de l'Environnement pour nettoyer les plages du plastique ambiant et des restes de nourritures consommées sur le terrain et les campagnes de sensibilisation à la lutte contre la pollution menées avec l'apport appréciable des jeunes sont à saluer. Mais ils restent insuffisants tant que la justice ne prend pas l'initiative pour juger les contrevenants.

Avec les défis qu'impose l'été 2026 pour ce qui est de la chaleur jamais égalée et aussi pour ce qui est du retour de nos travailleurs à l'étranger fuyant l'enfer européen et aussi les touristes qui ont décidé de multiplier leurs réservations afin de profiter de la clémence du climat tunisien et des bienfaits nutritionnels de notre cuisine, on s'attend à une saison estivale enregistrant un record sans précédent en matière d'affluence de nos invités qui renouent avec la destination Tunisie après tant d'années d'émigration vers d'autres sites.

Mais n'oublions pas le devoir pour les associations de la société civile d'assumer leur part de responsabilité en vue de faire de l'été 2026 celui de toutes les joies.

Ainsi sont-elles invitées à inciter leurs militants et militantes à quitter leurs bureaux feutrés et à ne plus se contenter de la rédaction sur les réseaux sociaux de communiqués le plus souvent basés sur des données fausses ou même purement inventées, pour descendre sur le terrain auprès des enfants du peuple qui n'attendent ni discours ni observations désobligeantes pour redonner à la Tunisie l'image rayonnante dont elle a toujours fait montre sur les plans arabe, régional, africain et international.

Certes, le défis est grandiose et exaltant. Mais, il reste à la portée des Tunisiens qui ont remporté plusieurs autres victoires. Sans demander l'assistance ou l'aide de quiconque et en ayant la conviction qu'ils accomplissent un devoir sacré et qu'ils exercent un droit fondamental.