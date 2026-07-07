Tunisie: L'ambassade des États-Unis au pays cherche des idées - Jusqu'à 20 millions de dollars à la clé

L'ambassade des États-Unis en Tunisie a annoncé l'ouverture d'un appel à projets dans le cadre du programme annuel du Département d'État américain, visant à financer des initiatives destinées à renforcer les liens économiques et commerciaux entre la Tunisie et les États-Unis, tout en promouvant une prospérité partagée.

Selon le communiqué officiel publié ce lundi 6 juillet 2026 sur la page Facebook de l'ambassade, ce programme recherche des idées de projets ambitieux capables de consolider les échanges entre les principaux pôles économiques tunisiens, notamment le Grand Tunis, Sfax, Sousse et Bizerte, avec un accent particulier sur le commerce, l'investissement et le développement des capacités économiques locales.

À ce stade, il ne s'agit pas de soumettre des projets complets, mais uniquement une courte note d'intérêt (Statement of Interest - SOI) de 1 à 3 pages. Les propositions les plus pertinentes seront ensuite sélectionnées pour être développées en projets complets éligibles à un financement.

Financement et conditions

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Les subventions prévues dans le cadre de ce programme varient entre 250 000 et 20 millions de dollars américains, avec une durée de mise en oeuvre comprise entre 12 et 36 mois.

Le programme est ouvert aux organisations à but non lucratif, aux universités, aux entreprises à but lucratif ainsi qu'aux organisations internationales disposant d'une expertise dans le contexte local tunisien.

Les projets attendus concernent notamment le soutien aux start-ups, le développement des exportations vers le marché américain, la promotion de l'économie numérique et de l'intelligence artificielle, ainsi que l'appui à l'entrepreneuriat, à l'économie bleue, à la cybersécurité et à la formation professionnelle adaptée au marché international du travail.

Le programme encourage également les initiatives visant à renforcer les liens entre les grandes villes économiques tunisiennes à travers des partenariats avec les chambres de commerce américaines, ainsi que l'organisation de missions d'affaires et de forums d'investissement conjoints.

Les notes d'intérêt doivent être soumises exclusivement via la plateforme MyGrants : bit.ly/4vQYXVU

Les demandes d'informations peuvent être adressées par e-mail à : nea-grants@state.gov (en mentionnant la référence DFOP0018712)

Les candidatures sont acceptées en continu jusqu'au 30 septembre 2026, dans le cadre d'un programme ouvert visant à soutenir des projets évolutifs et susceptibles d'être développés dans les prochaines années.