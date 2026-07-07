Tunisie: Climatisation - Le réglage qui peut faire baisser votre facture d'électricité cet été

Chaque été, le même scénario se répète. Avec la hausse des températures, les climatiseurs tournent à plein régime, faisant bondir la consommation d'électricité et mettant le réseau électrique national sous forte pression. Pour limiter cette pointe estivale sans sacrifier le confort des ménages, l'Agence nationale pour la maîtrise de l'énergie (ANME) renouvelle sa campagne de sensibilisation, en invitant les Tunisiens à adopter quelques gestes simples, à commencer par un réglage du climatiseur à 26 °C.

Dans une interview accordée à La Presse de Tunisie, le directeur général de l'ANME, Nafâa Baccari, explique que cette campagne constitue l'une des principales actions de l'agence en matière de maîtrise de l'énergie. Déployée chaque année de la fin du mois de mars jusqu'au mois de septembre, elle s'adresse aussi bien aux ménages qu'aux secteurs économique, industriel, des transports et des services.

L'objectif est de démontrer qu'il est possible de préserver son confort tout en réduisant sa consommation d'électricité et, par conséquent, sa facture énergétique.

Un réglage à 26 °C pour concilier confort et économies

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Le message central de cette campagne reste inchangé : régler son climatiseur à 26 °C.

Selon Nafâa Baccari, cette température offre un compromis entre confort thermique, efficacité énergétique et préservation de la santé. Cette recommandation rejoint d'ailleurs les préconisations de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), qui déconseille des écarts de température trop importants entre l'intérieur et l'extérieur afin d'éviter les chocs thermiques.

L'ANME insiste également sur le fait que programmer un climatiseur à 18 °C ne permet pas de refroidir une pièce plus rapidement. Au contraire, ce réglage sollicite davantage le compresseur, augmente la consommation d'électricité et réduit le rendement de l'appareil, sans améliorer significativement le confort.

Selon les estimations de l'agence, chaque degré en dessous de 26 °C entraîne une hausse d'environ 7 % de la consommation électrique. Autrement dit, abaisser le thermostat à 25 °C augmente déjà sensiblement la facture d'électricité.

Des gestes simples qui font la différence

Le réglage de la température ne constitue toutefois qu'un des leviers de la maîtrise de l'énergie.

L'ANME recommande également de maintenir les portes et les fenêtres fermées lorsque le climatiseur fonctionne afin d'éviter les pertes de fraîcheur. L'utilisation de rideaux ou de protections contre l'ensoleillement permet aussi de limiter l'échauffement des pièces et de réduire les besoins de climatisation.

Autre geste souvent négligé : l'entretien régulier des filtres. Des filtres propres permettent au climatiseur de fonctionner dans de meilleures conditions, tout en consommant moins d'électricité.

Mais au-delà des économies réalisées par chaque ménage, ces recommandations répondent à un enjeu national. Selon Nafâa Baccari, la période estivale correspond au pic annuel de consommation électrique. L'année dernière, la puissance appelée a dépassé 4 800 mégawatts et a atteint environ 4 880 mégawatts en 2024.

Cette hausse est directement liée à la généralisation de la climatisation dans les foyers tunisiens, qui comptent aujourd'hui près de 2,5 millions de climatiseurs.

Pour le responsable de l'ANME, chaque geste compte. Réduire la consommation de chaque appareil, même de quelques pourcentages, permet non seulement d'alléger la facture des ménages, mais aussi de limiter la pression sur le système électrique national pendant les périodes de forte chaleur.

Et en encourageant des comportements plus sobres et une utilisation plus efficace des équipements, l'agence entend ainsi concilier confort des citoyens, maîtrise de la demande en électricité et transition énergétique.