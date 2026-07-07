Tunisie: Le pays confirme son modèle 'best cost', porté par les compétences et le savoir-faire

L'AHK Tunisie a présenté les résultats de son enquête annuelle 2026 sur le climat des affaires, réalisée auprès des entreprises allemandes implantées en Tunisie. Les résultats témoignent d'une confiance durable des investisseurs allemands dans le potentiel du pays.

Les perspectives d'investissement demeurent particulièrement encourageantes : 82 % des entreprises interrogées prévoient de maintenir ou d'accroître leurs investissements en 2027, traduisant leur volonté de poursuivre leur développement en Tunisie.

Cette confiance se reflète également dans les perspectives d'activité et d'emploi. Ainsi, 92 % des entreprises anticipent une activité bonne ou moyenne en 2027 et prévoient de maintenir ou d'augmenter leurs effectifs, confirmant leur engagement à long terme envers le marché tunisien.

Par ailleurs, près de 71 % des entreprises s'attendent à une situation économique en Tunisie stable ou en amélioration en 2027, signe d'un optimisme prudent quant à l'évolution du contexte économique.

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La qualité des compétences devient le premier facteur d'attractivité

L'édition 2026 révèle une évolution significative des critères qui motivent le choix de la Tunisie comme pays d'implantation.

La disponibilité d'une main-d'oeuvre qualifiée arrive désormais en tête des critères d'attractivité, devant la proximité géographique et la compétitivité du pays. Ces résultats illustrent une évolution des attentes des investisseurs allemands, qui accordent désormais une importance croissante à l'accès aux compétences, à la qualité du capital humain et à un environnement favorable aux activités à forte valeur ajoutée.

La Tunisie confirme ainsi son passage d'une logique de « low cost » à une logique de « best cost ». Son attractivité ne repose plus uniquement sur des coûts compétitifs, mais également sur la qualité de son savoir-faire industriel, les compétences de ses ressources humaines et sa capacité à accompagner des projets industriels et technologiques à forte valeur ajoutée.

Des défis structurels qui persistent

Si les perspectives demeurent favorables, l'enquête met également en évidence plusieurs défis qui continuent d'affecter l'environnement des affaires.

Bien que l'importance du critère « soutien de l'administration », influençant les décisions d'investissement, ait doublé par rapport à 2025, plus des trois quarts des entreprises considèrent encore leurs relations avec l'administration comme la principale difficulté rencontrée avec les autorités publiques tunisiennes.

La stabilité sociopolitique demeure également l'une des principales préoccupations des investisseurs, soulignant l'importance de poursuivre les réformes visant à renforcer la prévisibilité, la confiance et la sécurité de l'environnement économique.

Consolider les atouts pour attirer davantage d'investissements

L'enquête confirme que la Tunisie dispose d'atouts solides pour renforcer son positionnement auprès des investisseurs allemands. Le développement des compétences, l'excellence industrielle, la proximité avec les marchés européens et un rapport qualité-coût compétitif constituent aujourd'hui les principaux leviers de son attractivité.

Pour transformer ce potentiel en nouveaux investissements, il sera essentiel de poursuivre les efforts d'amélioration du climat des affaires, notamment en renforçant l'efficacité administrative, la stabilité de l'environnement économique et la compétitivité globale du pays.

L'AHK Tunisie réaffirme enfin sa volonté d'accompagner les entreprises allemandes et tunisiennes afin de promouvoir un partenariat économique durable, créateur d'emplois, d'innovation et de croissance.