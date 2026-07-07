Tunisie: La BH Bank maintient pour la troisième année consécutive sa certification ISO 9001 pour son activité « Opérations à l'International »

La BH Bank a réussi à maintenir pour la troisième année consécutive sa certification ISO 9001 pour son domaine d'activité « Opérations à l'International », à l'issue de l'audit de surveillance réalisé en juin 2026 par le bureau de VERITAS.

Ce maintien atteste de la conformité du système de management de la qualité aux exigences de la norme internationale ISO 9001 version 2015. IL confirme l'engagement permanent de la BH BANK en faveur de l'excellence opérationnelle, de l'amélioration continue et de la satisfaction de ses clients afin de rehausser la qualité de service des opérationnels aux standards internationaux qui constitue un gage de confiance aussi bien pour ses clients que pour ses correspondants étrangers.

Cette nouvelle reconnaissance traduit l'engagement de la Direction Générale de la Banque et vient également consacrer les efforts continus déployés par les équipes de BH Bank pour renforcer la performance des processus, garantir la qualité des prestations à l'international et promouvoir une culture de management fondée sur l'efficacité, la maîtrise des risques et l'amélioration continue.

Dans cette même dynamique, BH Bank poursuivra un projet d'extension du périmètre de certification ISO 9001 version 2015 à de nouveaux domaines d'activité.

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Cette démarche stratégique traduit la volonté de la Banque d'étendre les meilleures pratiques de management de la qualité à l'ensemble de ses activités afin de consolider durablement sa performance.