Tunisie: Crise à l'Étoile du Sahel - Un comité provisoire pour gérer l'intérim

L'Etoile du Sahel a annoncé lundi la désignation d'un comité provisoire chargé d'assurer la gestion du club jusqu'à la convocation, dans les plus brefs délais, d'une Assemblée générale élective extraordinaire, après l'échec de deux tentatives visant à élire un nouveau comité directeur.

Selon un communiqué publié par le club sur sa page officielle, les Assemblées générales électives convoquées les 30 mai puis le 19 juin 2026 n'ont pas permis l'élection d'un nouveau comité directeur.

L'instance dirigeante démissionnaire ayant maintenu sa décision de ne pas poursuivre la gestion des affaires du club, ce comité provisoire a été désigné, à l'issue de concertations, afin d'éviter une vacance à la tête du club à l'approche de la nouvelle saison sportive.

Il sera présidé par Karim Akrout et sera composée de Mohamed Adib, vice-président, ainsi que de Mohamed Salah Triter, Jalloul Ben Soussia et Marouane Tfifha en qualité de membres.

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Le communiqué précise que ce comité provisoire assurera, à titre exceptionnel et temporaire, la gestion et la supervision du club, de l'ensemble de ses composantes et de ses différentes sections, avec les pleins pouvoirs dévolus à un comité directeur élu, jusqu'à la tenue d'une Assemblée générale élective extraordinaire.