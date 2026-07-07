Burkina Faso: La France annonce avoir retiré tous ses diplomates du pays

7 Juillet 2026
Radio France Internationale

Plus aucun diplomate français n'est en poste au Burkina Faso depuis la semaine dernière, et les diplomates burkinabè en France avaient jusqu'à ce lundi soir pour plier bagage. Une étape de plus dans le refroidissement entre Paris et Ouagadougou qui fait suite à l'annonce le 26 juin de la décision unilatérale des autorités burkinabè de rompre les relations diplomatiques avec la France.

Le rappel des diplomates burkinabés présents en France et celui des diplomates français au Burkina Faso était prévu et suit la feuille de route initiée par Ouagadougou. Le 26 juin, le régime du capitaine Ibrahim Traoré avait annoncé de façon unilatérale la rupture des relations diplomatiques avec la France, en accusant Paris d'« activisme incessant » contre ses intérêts et de soutien à des réseaux subversifs.

Suite à cette annonce, le chargé d'affaires du Burkina Faso à Paris avait été convoqué, le Quai d'Orsay lui signifiant, « dans un esprit de réciprocité, que le personnel diplomatique burkinabè devrait également quitter la France sous sept jours », soit jusqu'à ce lundi soir.

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Les autorités de Ouagadougou accusent la France de soutenir des groupes terroristes, ce que Paris dément et qualifie d'allégations « complètement fausses ». « Nous condamnons fermement toutes les attaques terroristes, et réitérons notre plein soutien aux populations, qui sont les premières victimes de la crise en cours », ajoute le Quai d'Orsay.

Cette rupture intervient après le départ des forces françaises du Burkina Faso, le rappel de l'ambassadeur de France à Ouagadougou et le rapprochement des autorités burkinabè avec de nouveaux partenaires, notamment la Russie.

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