Centrafrique: L'armée et ses alliés reprennent aux rebelles la ville d'Am Dafok

En Centrafrique, quatre jours après son occupation par les rebelles de l'Alliance du sursaut patriotique (ASP), la ville d'Am Dafok, dans la préfecture de la Vakaga, a été reprise ce dimanche 5 juillet par les Forces armées centrafricaines (FACA) et leurs alliés russes. Située dans le nord-est de la République centrafricaine, à la frontière avec le Soudan, cette localité avait été attaquée le 30 juin dernier.

L'ASP, un mouvement composé de rebelles centrafricains et de mercenaires étrangers, affichait l'ambition de marcher sur Bangui. La contre-offensive des FACA et de leurs alliés a été lancée vers 10 heures et a duré près de deux heures, selon des sources militaires. Des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux montrent des hélicoptères pilonnant les positions rebelles, tandis que des unités terrestres progressent. Selon le préfet de la Vakaga, Jude Ngayoko, la ville est désormais libérée : « Une zone déjà occupée par l'ennemi demande du temps pour être récupéré. Cela fait quatre jours avec des stratégies conjointes et aujourd'hui, on a cette ville. Sa population commence à sortir un tout petit peu. La situation est maîtrisée. »

« Am Dafok est dévastée »

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

La reprise de la ville suscite un grand soulagement parmi les habitants, qui réclament toutefois un renforcement du dispositif sécuritaire dans cette région frontalière particulièrement poreuse. Les rebelles se seraient retranchés de l'autre côté de la frontière soudanaise, selon cette habitante, qui déplore la situation humanitaire dans la ville. « Am Dafok est dévastée. Les rebelles ont pillé la ville, tué nos maris et brûlé nos maisons. Beaucoup de personnes sont réfugiées dans la brousse. Il n'y a ni médicaments, ni nourriture, ni couvertures, ni nattes. Les femmes enceintes souffrent. Nous avons les yeux tournés vers le gouvernement. »

Le préfet de la Vakaga estime qu'il est désormais temps de renforcer la sécurité dans cette zone frontalière. « Je demanderai au gouvernement de faire un effort parce que l'ennemi est quelqu'un qui étudie. Le gouvernement doit faire un effort pour que nos militaires soient professionnels, outillés et avec un effectif écrasant pour bien protéger la population d'Am Dafok. »

Dans un communiqué, le gouvernement rend hommage au courage des FACA et de leurs alliés, tout en réaffirmant sa détermination à défendre chaque parcelle du territoire national.