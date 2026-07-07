Congo-Kinshasa: Ebola - La barre des 500 décès franchie, selon le dernier bilan des autorités congolaises

L'épidémie d'Ebola continue de se propager dans l'est de la République démocratique du Congo (RDC), dans les provinces de l'Ituri et du Nord et du Sud-Kivu. Selon le dernier bilan officiel des autorités congolaises, la barre des 500 décès liés au virus a été franchie.

Selon les autorités congolaises, 1 561 cas confirmés de l'épidémie d'Ebola qui sévit dans l'est de la RDC ont désormais été recensés, dont 506 décès. La barre des 500 morts a donc été franchie. C'est surtout dans la province de l'Ituri que l'épidémie s'accélère, avec 24 zones de santé affectées sur 36.

Parmi les dernières zones touchées figurent celles de Nia-Nia, à la frontière avec la province de la Tshopo, de Lita, de Drodro, dans le territoire de Djugu, et surtout de Nizi, où se trouve une importante concentration de population. « Dans la zone de santé de Nizi, qui est située à environ 25 kilomètres de la ville de Bunia, on a 34 sites de déplacés. Il y a également l'exploitation de l'or qui se fait, une activité qui attire beaucoup de gens et malheureusement, les interventions ont commencé tardivement à Nizi », explique Dieudonné Lossa, de la société civile.

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Au Nord-Kivu, le nombre de cas augmente également avec 11 zones de santé touchées. Un deuxième centre de traitement d'Ebola y est opérationnel depuis ce weekend, à Beni. Dans la province du Sud-Kivu enfin, seule une zone de santé est affectée : celle de Miti Murhesa, avec trois cas confirmés, dont un décès. Aucun nouveau cas n'a été détecté dans cette province depuis la fin du mois de mai. Enfin, les derniers chiffres montrent également que 253 malades ont été guéris.