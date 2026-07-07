Afrique de l'Est: Vers une reprise des vols entre les Comores et Madagascar

Les vols entre les Comores et Madagascar devraient reprendre, ce mois de juillet, après environ de quatre ans d'interruption. L'annonce a été confirmée, ce lundi 6 juillet, par le président Azali Assoumani, lors des célébrations du 51e anniversaire de l'indépendance des Comores. Une reprise attendue par les voyageurs, les étudiants et les opérateurs économiques des deux pays.

L'annonce sur la reprise des vols intervient, après plusieurs années de crispations diplomatiques entre Moroni et Antananarivo, sur fond notamment du contentieux lié aux 49 kilos d'or saisis aux Comores, en décembre 2021, et rendus en mars 2025, après un « accord mutuel » des deux pays. En juillet 2022, Madagascar suspendait les vols avec les Comores, invoquant officiellement des raisons sanitaires.

Selon Soilihi Mohamed Djounaid, secrétaire général adjoint du gouvernement, le rapprochement engagé lors de la récente visite d'Azali Assoumani à Madagascar pour la fête nationale a permis de débloquer le dossier : « On peut dire qu'il y a eu un réchauffement des relations de coopération, d'amitié et de fraternité avec les nouvelles autorités de Madagascar. Parmi les points convenus entre les deux parties, il y a l'ouverture immédiate des liaisons. Les autorités malgaches confirment que ce sera le mois de juillet. Je n'ai pas encore de date. »

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Pour de nombreux Comoriens, cette reprise devrait faciliter les déplacements et réduire le coût des voyages, jusqu'ici rallongés par des escales obligatoires.

Nourdine Saïd a vécu quatre ans à Madagascar et se réjouit de cette nouvelle : « C'est une bonne nouvelle car nous étions obligés de passer par Addis-Abeba pour aller à côté de chez nous. Bien sûr, cela va impacter les billets d'avion car faire des escales pareilles, cela coûte beaucoup d'argent par rapport à un vol direct. Il y aura des échanges commerciaux. Tout le monde est gagnant. »

Une reprise désormais acquise sur le plan politique, mais dont les modalités restent encore à préciser sur la date exacte et la compagnie aérienne.