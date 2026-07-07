Sénégal: Relance du port de Kaolack - Serigne Mboup invite la ministre des Pêches à s'impliquer

La relance du port de Kaolack nécessite une forte volonté politique et des actions coordonnées des différents acteurs. C'est le message lancé par le maire de Kaolack, Serigne Mboup, qui a appelé la ministre des Pêches et de l'Économie maritime à s'engager pleinement en faveur de cette infrastructure stratégique.

Le développement économique de Kaolack passe, selon lui, par la redynamisation des activités portuaires. S'exprimant lors d'un point de presse avec les médias locaux, le maire est revenu sur la situation qu'il juge préoccupante du port. " Aujourd'hui, le port de Kaolack n'est pas à la place qu'il mérite. Avec le président Macky Sall, nous avions réussi à faire avancer le projet. La suite, tout le monde la connaît, et c'est plus de 100 milliards de francs CFA que nous avons perdus", a-t-il déclaré.

Pour Serigne Mboup, les autorités doivent davantage prendre conscience du potentiel de cette infrastructure. "De par sa position stratégique, le port de Kaolack peut jouer un rôle majeur dans l'économie locale, voire nationale. Mais cela exige une réelle volonté de l'État", a-t-il soutenu.

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Le maire a également adressé un appel à la ministre des Pêches et de l'Économie maritime, Amy Mara Dièye, originaire de la région. " Je félicite Amy Mara et je réitère ma disponibilité. Le port de Kaolack est un patrimoine que nous devons sauver et préserver pour les générations futures", a-t-il affirmé, tout en invitant la ministre à effectuer une visite au marché aux poissons de Kaolack afin de constater les efforts entrepris pour moderniser cette infrastructure.