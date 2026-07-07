Sénégal: Malick Ndiaye sera confirmé premier vice-président de l'institution

La capitale du Cameroun, Yaoundé, accueille, du 7 au 12 juillet, la 51 e session de l'Assemblée parlementaire de la Francophonie (Apf). L'Assemblée nationale du Sénégal y est représentée par son 1er vice-président et président de la section sénégalaise de l'Apf, Malick Ndiaye.

Le premier vice-président de l'Assemblée nationale du Sénégal, Malick Ndiaye, en sa qualité de président de la section sénégalaise de l'Assemblée parlementaire de la Francophonie (Apf), est arrivé le dimanche 5 juillet 2026 à Yaoundé, au Cameroun, où il prendra part à la 51e session de cette institution. Selon un communiqué de l'Assemblée nationale, cette rencontre va se tenir du 7 au 12 juillet 2026. Le communiqué renseigne que l'Apf va entériner, à l'occasion de cette session, l'élection de Malick Ndiaye au poste de premier vice-président de l'institution.

Son installation, qui honore le Sénégal, consacre ainsi le dynamisme de la diplomatie parlementaire. En outre, Malick Ndiaye participera, d'après la même source, aux différentes rencontres de haut niveau avec des partenaires institutionnels et diplomatiques ainsi qu'aux travaux. Il sera aux côtés des présidents d'assemblées parlementaires, des parlementaires ainsi que des représentants des différentes sections membres de l'instance ».

D'après le communiqué de l'Assemblée nationale, la 51e session de l'Assemblée parlementaire de la Francophonie sera consacrée à « l'examen de questions majeures relatives au renforcement de la démocratie, à la coopération parlementaire, à la paix, à la bonne gouvernance ainsi qu'au développement durable dans l'espace francophone ». Le document précise que « cette officialisation constitue une nouvelle marque de confiance envers le Sénégal et vient conforter le rôle croissant de sa diplomatie parlementaire au sein de la Francophonie ».

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L'Apf et des membres du Bureau de l'organisation ont récemment tenu, en mi-juin à New York, une série de consultations et de séances de travail de haut niveau consacrées à la préparation de la candidature de la structure au statut d'observateur auprès de l'Assemblée générale des Nations unies. Au nom de l'Assemblée nationale du Sénégal, Malick Ndiaye, avait activement participé aux différentes rencontres de haut niveau, aux côtés de Mme Amelia Lakrafi, déléguée générale de l'Apf.

Forte de ses 95 sections membres réparties sur les cinq continents, l'Apf entend porter davantage la voix des peuples francophones au sein des instances internationales et contribuer activement à la promotion de la paix, de la sécurité, du dialogue, de la démocratie, du développement durable et du multilatéralisme.