Sénégal: Matthieu Ousmane Sèye améliore le record du pays

7 Juillet 2026
Le Soleil (Dakar)
Par Marième Fatou Dramé

Le nageur sénégalais Matthieu Ousmane Sèye a amélioré le record national du 100 m nage libre lors des Championnats de France Élite, disputés le 28 juin 2026 à Saint-Étienne (France), annonce la Fédération sénégalaise de natation et de sauvetage (Fsns).

L'international sénégalais a bouclé la distance en 50"61, abaissant de 8 centièmes de seconde son précédent record national (50"69), établi le 20 juin 2024 lors des Championnats d'Espagne Open d'été à Majorque, précise l'instance fédérale.

La Fsns rappelle que Matthieu Ousmane Sèye, détenteur du record du Sénégal sur cette distance, avait représenté le Sénégal aux Jeux olympiques de Paris 2024. Lors de ces Jeux, la natation sénégalaise était également représentée par Oumy Diop.

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