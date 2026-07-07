Cameroun: Le Mrc Ouest trace sa perspective pour 2027 à Baham

Sous la présidence de Me André Marie Tassa, Secrétaire du bureau de la Fédération régionale du Mouvement pour la renaissance du Cameroun (Mrc), les militants et militantes de cette formation se sont retrouvés dans le département des Hauts-plateaux pour projeter les échéances électorales de 2027.

13 heures 13 minutes, ce dimanche 05 juillet 2026 à la salle du centre multifonctionnel de Baham. Devant environ 300 dirigeants et militants, majorité vêtus en pagnes, couleurs arc-en-ciel, Me André Marie Tassa, avocat au barreau du Cameroun et secrétaire du bureau de la Fédération régionale du Mouvement pour la renaissance du Cameroun (Mrc) à l'Ouest, réaffirme « la résilience» non seulement comme vocable régulier dans ses discours, mais aussi, comme son style de militantisme politique.

A l'ouverture de l'Assemblée des structures du Mrc -Ouest qui se tient dans les locaux du centre multifonctionnel de Baham, le patron régional du parti du Pr Maurice Kamto a lancé un appel afin que la mobilisation, l'unité et la discipline constitue l'ingrédient qui ponctuent le déploiement de cette chapelle politique.

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Il a invité les uns et les autres à opérer un travail de mobilisation et de réajustement pour un fonctionnement optimal des unités, des fédérations communales et départementales dans cette partie du pays. Il entend faire de la fédération régionale de l'Ouest une entité de référence qui puisse servir d'exemple en matière de démocratie interne, de cohésion et de discipline. Il indique que le respect de la discipline constitue une condition sine qua non pour gagner toute compétition électorale.

Et pour lui, le respect de la pluralité d'opinion et de la contradiction ne devrait pas ouvrir la voie à l'anarchie. Prévenir les militants locaux Une option soutenue par Albert Dzongang, conseiller spécial du Pr Maurice Kamto, président national du Mrc.

« Je suis venu ici à Baham, chef-lieu de mon département d'origine pour prévenir et engager les militants locaux face aux enjeux des compétitions électorales à venir.Etant donné qu'un fils de la localité a été désigné président de l'Assemblée nationale, il devra mettre tous les moyens en oeuvre pour se maintenir en poste. Il est donc important que tous les militants et dirigeants redoublent des efforts en matière de contrôle des votes », explique-t-il.

Albert Dzongang a salué ce déploiement des militants du Mrc à l'Ouest qui, malgré les conditions de vie difficile, font le sacrifice de déployer des moyens de transport pour venir suivre une activité politique à Baham. « Cette mobilisation traduit que le Mrc est un parti vivant. Nous sommes candidats au changement. Chaque fois les élections ont été reportées pour nous éviter. Nous allons continuer notre préparation. Ce n'est pas que parce que le voleur a volé une personne deux cent fois qu'il va se décourager en matière de sécurisation... », soutient-il.

Au rang des invités du bureau de la fédération régionale du Mrc Ouest se trouvait Tiriane Balbine Noah, 2eme vice-présidente de cette formation politique. Une manière de montrer son soutien aux actions de terrain que mènent Me André Marie Tassa et les membres de son bureau dont Dr Siméon Kuissu(secrétaire adjoint au bureau), Dr Kouam(chargé des questions électorales), Roger Dafem(chargé de l'inspection et de l'évaluation) et autres.

D'ailleurs, appelé à exposer sur les questions de mobilisation, de formation et d'action, le Dr Siméon Kuissu, secrétaire adjoint du bureau de la fédération régionale du Mrc à l'Ouest, a entretenu l'assistance sur les phases d'une formation militante.

Pour lui, la meilleure formation s'obtient par le déploiement sur le terrain. Le recrutement de nouveaux militants, la mobilisation des électeurs et des votants ou la surveillance des votes font partie des résultats d'une bonne formation militante. Theodore Jiatsa, secrétaire du bureau de la fédération départementale du Mrc dans les Bamboutos est de ceux qui saluent cette démarche conseillée par le Dr Siméon Kuissu.

Il se dit prêt à affronter tous les obstacles afin que le Mrc triomphe dans toutes les communes de sa circonscription. Alain Fokam, secrétaire de la fédération départementale du Mrc dans le Koung-Khi est inscrit dans la même logique. Il en de même de Raïssa Solange Nono, secrétaire du bureau de la fédération départementale du Mrc dans le Ndé.

Toute action des candidats à la candidature Reste que Me André Marie Tassa est formel sur un point précis. Il invite les candidats à la candidature pour les postes de conseillers municipaux ou de députés au respect des structures locales du parti. Il insiste que toute action des candidats à la candidature devrait être sous le contrôle et l'encadrement du chef local du parti.

Une manière de demander aux uns et autres de suivre l'exemple de Me Kontchou qui, récemment, a organisé une activité de divertissement sportif au sein de la fédération départementale des Hauts-plateaux, en les plaçant sous l'encadrement du secrétaire du bureau de la fédération départementale.

Me Ndong Christopher Nveh, secrétaire général du Mouvement pour la renaissance du Cameroun(Mrc), a pris la parole peu avant la fin des assises de Baham pour exiger de la discipline chez les secrétaires des bureaux des fédérations communales afin qu'ils fassent parvenir leurs rapports à temps au niveau des bureaux des fédérations départementales.

Il a salué la tenue régulière des assemblées des structures à l'Ouest, mais insiste que chaque militant doit respecter la discipline du parti et la hiérarchie. Et ne pas faire de l'investiture comme candidat à une élection locale, la seule motivation de son engagement politique. Tiriane Balbine Noah, 2me vice-présidente de ce parti a formulé une recommandation similaire. Pour elle, aucun militant du Mrc ne doit être un pont ou une courroie aux manoeuvres de déstabilisation orchestrée par le parti au pouvoir qui redoute d'être renversé par le parti du Pr Maurice Kamto.