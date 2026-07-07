Afrique: Tony O. Elumelu prend sa retraite du groupe United Bank for Africa

United Bank for Africa Plc annonce que M. Tony O. Elumelu, CFR, président du Conseil d'administration du Groupe UBA, prendra sa retraite du Conseil d'administration de UBA le 21 août 2026, à l'issue de la durée maximale de mandat de douze 12 ans prévue pour les administrateurs non exécutifs des banques par la Banque centrale du Nigeria.

Lors de sa réunion tenue le 6 juillet 2026, le Conseil d'administration a accepté le départ à la retraite de M. Elumelu et a élu M. Emmanuel N. Nnorom, administrateur non exécutif de la Banque, pour lui succéder, avec effet au 21 août 2026.

Le Conseil d'administration tient à exprimer sa profonde gratitude à M. Elumelu pour son leadership visionnaire et sa contribution exceptionnelle à la vision stratégique ainsi qu'au renforcement institutionnel du Groupe UBA.

Le mandat de M. Elumelu constitue un chapitre déterminant de l'histoire du Groupe. Sous sa direction, UBA s'est transformée en une institution panafricaine présente dans 20 pays africains et 4 centres financiers internationaux, au service de plus de 50 millions de clients.

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M. Nnorom est expert-comptable agréé et justifie de plus de quarante années d'expérience dans les domaines de la banque, de la finance et de l'audit. Il apporte à cette fonction une solide expérience de leadership ainsi qu'une connaissance approfondie de l'institution UBA.

À l'occasion de son départ à la retraite, M. Tony O. Elumelu, CFR, a déclaré : « Servir United Bank for Africa a été l'un des plus grands privilèges de ma carrière. UBA a su bâtir une position concurrentielle unique, tant en Afrique qu'à l'échelle mondiale, et je quitte le Conseil d'administration avec une grande confiance dans l'avenir de la Banque. Emmanuel Nnorom est un dirigeant intègre, expérimenté et doté d'un excellent jugement. Je suis convaincu que la Banque continuera à prospérer sous sa direction. »

À la suite de sa nomination, M. Emmanuel N. Nnorom a déclaré : « Je suis honoré de la confiance que le Conseil d'administration m'accorde et pleinement conscient de l'héritage que je reçois. Je me réjouis de travailler avec mes collègues du Conseil, l'équipe de direction et l'ensemble de nos collaborateurs présents sur tous nos marchés afin de maintenir la dynamique de croissance de UBA et de continuer à créer de la valeur durable pour nos actionnaires, nos clients et l'ensemble de nos parties prenantes. »

United Bank for Africa Plc est la banque d'envergure mondiale de l'Afrique. Présente dans vingt pays africains ainsi qu'au Royaume-Uni, aux États-Unis, en France et aux Émirats arabes unis, UBA propose des services bancaires de détail, commerciaux et institutionnels. La Banque est un acteur majeur de l'inclusion financière et met en oeuvre des technologies de pointe. UBA figure parmi les plus importants employeurs du secteur financier en Afrique, avec 25 000 collaborateurs à l'échelle du Groupe et plus de 50 millions de clients dans le monde.