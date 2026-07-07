Sénégal: Finance Islamique - L'Etat rembourse 10,832 milliards de FCFA de dettes le 26 juillet 2026.

L'Etat du Sénégal procédera le 26 juillet 2026 au paiement de la marge semestrielle et au remboursement du capital de son emprunt obligataire islamique dénommé « SUKUK Etat du Sénégal 6% 2016- 2026 » pour un montant de 10,832 milliards de FCFA, a informé la direction générale de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) où est coté cet emprunt.

Il s'agit du dernier remboursement de cet emprunt qui arrive à maturité effectivement le 26 juillet 2026. La direction générale de la BRVM informe ainsi que ce titre sera radié de la cote à l'issue du dernier remboursement de son capital.

Le remboursement final du capital s'élève à 10,514 milliards FCFA et le profit des investisseurs à 318,926 millions FCFA.

Le Sukuk avait été lancé le 20 juin 2016 sur le marché financier de l'UEMOA pour un montant de 150 milliards de FCFA. La somme recherchée avait pour objectif d'assurer le financement de projets de développement économique et social de l'État incluant notamment dans le cadre du pôle urbain de Diamniadio, un programme d'adduction d'eau potable et un programme de réalisation du réseau de voirie et d'éclairage public.

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L'émetteur avait proposé aux investisseurs une marge de profit de 6%. Le SUKUK était étalé sur une durée de 10 ans, couvrant la période 2016 - 2026.

L'opération avait été structurée autour d'un fonds commun de titrisation de créances (FCTC) qui avait émis 15 millions de parts (Sukuk) d'une valeur nominale de 10 000 FCFA l'unité pour les investisseurs et a reçu en retour de la liquidité pour un montant global de 150 milliards FCFA.

Le Fonds a utilisé le produit de l'émission pour l'achat de l'usufruit des Actifs Sukuk qui étaient mis en location au Sénégal, en contrepartie d'une marge de profit de 6% par an.

L'Actif Sukuk avait consisté en l'usufruit d'une partie de l'aérogare de l'ancien aéroport international Léopold Sédar Senghor constituée d'une assiette foncière de 115 hectares, objet du titre foncier N° 17.621/NGA.

L'actif Sukuk contient les halls de départ et d'arrivée, les bâtiments de la Direction Générale, les parkings, les hangars et les bâtiments annexes.

La valeur de l'actif Sukuk avait été évalué par le Commissaire aux Comptes du FCTC à 250 milliards de FCFA.

Depuis le 26 janvier 2019, date du premier remboursement du Sukuk, l'Etat du Sénégal a respecté tous ses engagements pris lors du lancement de l'opération.