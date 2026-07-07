Sénégal: Baisse de 1,1% du secteur secondaire au premier trimestre 2026

La valeur ajoutée du secteur secondaire (en volume Cvs) enregistre un repli de 1,1% au premier trimestre de 2026, comparativement au trimestre précédent. L'information est donnée par l'Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd) dans son rapport sur les comptes nationaux trimestriels.

Cette réduction de la richesse créée, explique l'Ansd, est consécutive au fléchissement de la valeur ajoutée des activités de fabrication de produits chimiques de base (-8,2%), de construction (-7,2%), de raffinage et cokéfaction (-6,0%), des produits agroalimentaires (-2,9%) et des autres produits manufacturiers (-1,5%).

La contraction de la fabrication des produits agroalimentaires est induite par la baisse de l'activité de fabrication de corps gras alimentaires (-44,3%), du sucre chocolaterie et confiserie (-16,9%), de l'abattage (-2,7%), du travail de grain (-2,7), de fabrication d'aliments pour animaux (-1,8%), et des produits laitiers et glaciés (-0,7%).

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Par ailleurs, ajoute l'Ansd, le repli de l'activité de la fabrication d'autres produits manufacturiers s'explique par la forte baisse des activités d'égrenage de coton (-81,7%), de fabrication de papier carton et d'articles en papier ou carton (-17,8%), de fabrication de produits pharmaceutiques (-16,2%), de fabrication d'autres matériels de transports (-13,9%), de production de métallurgie et de fonderie (-10,4%) et la réduction des activités de travail de caoutchouc et du plastique (-3,3%).

Néanmoins, les activités de production d'électricité (+5,3%), de la distribution d'eau et assainissement (+1,5%) et la fabrication de matériaux de construction (+0,8%) se sont bien comportés limitant ainsi la baisse du secteur secondaire.

En comparaison avec le premier trimestre de 2025, la valeur ajoutée du secteur secondaire affiche une hausse de 8,6%, soutenue par l'essor des activités extractives (+20,4%), de l'électricité (+14,0%), de la fabrication de matériels de construction (+11,3%), de la distribution d'eau et assainissement (+7,1%), de la construction (+4,2%), des autres produits manufacturiers (+3,0%) et, dans une moindre mesure, de la fabrication des produits agroalimentaires (+1,5%).