Sénégal: Repli de 0,3% du secteur primaire au premier trimestre 2026

7 Juillet 2026
Le Journal de l'Economie Sénégalaise (Dakar)
Par Adou Faye

Par rapport au quatrième trimestre de 2025, la valeur ajoutée (Va) réelle du secteur primaire, corrigée des variations saisonnières, s'est repliée de 0,3%, principalement en raison de la contraction des activités du sous-secteur de la pêche (-6,9%) et de l'agriculture (-0,1%).

Selon l'Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd), qui donne l'information dans son rapport sur les comptes nationaux trimestriels, cette baisse a été atténuée par la hausse des activités de sylviculture (+0,9%) et d'élevage (+0,8%).

En glissement annuel, l'Ansd informe que la valeur ajoutée du secteur primaire a augmenté de 5,7%. Cette évolution, précise-t-on, est portée par la bonne tenue de l'agriculture (+7,2%), de l'élevage (+3,3%) et de la sylviculture (+2,5%).

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