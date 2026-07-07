Sénégal: Repli de 0,3% du secteur primaire au premier trimestre 2026

Par rapport au quatrième trimestre de 2025, la valeur ajoutée (Va) réelle du secteur primaire, corrigée des variations saisonnières, s'est repliée de 0,3%, principalement en raison de la contraction des activités du sous-secteur de la pêche (-6,9%) et de l'agriculture (-0,1%).

Selon l'Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd), qui donne l'information dans son rapport sur les comptes nationaux trimestriels, cette baisse a été atténuée par la hausse des activités de sylviculture (+0,9%) et d'élevage (+0,8%).

En glissement annuel, l'Ansd informe que la valeur ajoutée du secteur primaire a augmenté de 5,7%. Cette évolution, précise-t-on, est portée par la bonne tenue de l'agriculture (+7,2%), de l'élevage (+3,3%) et de la sylviculture (+2,5%).