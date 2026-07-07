Tunisie: Les prix à la consommation augmentent de 0,3% au mois de mai 2026.

7 Juillet 2026
Le Journal de l'Economie Sénégalaise (Dakar)
Par Adou Faye

Au cours du mois de mai 2026, l'indice des prix à la consommation en Tunisie a augmenté de 0,3% par rapport au mois d'avril 2026, selon l'Institut National de la Statistique (INS).

« Cette augmentation est principalement due à la hausse des prix du groupe des produits alimentaires de 0,4% et des prix du groupe Restaurant et Hotels de 0,6% », indique l'INS dans son Indice des prix à la consommation.

Sur un mois, la même structure signale que les prix du groupe Alimentation ont augmenté de 0,4%, en raison de la hausse des prix de la viande de 4,2%. En revanche, les prix des oeufs ont diminué de 7%, des fruits frais de 2,9%, des légumes frais de 1,3%.

En mai, les prix des produits d'habillement augmentent de 0,4%. Ainsi, les prix des articles d'habillement augmentent de 0,5% et les prix des chaussures de 0,1%.

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Durant la même période, les prix de groupe restaurant et hôtels ont augmenté de 0,6%. Cette hausse est expliquée par la hausse des prix du service d'hébergement de 3,5%.

Concernant le taux d'inflation, l'INS indique qu'il a atteint 5,5% au mois de mai 2026 du fait principalement, d'une part, du ralentissement du rythme d'augmentation des prix du groupe habillement et chaussures (9,1% en mai 2026 contre 9,3% en avril 2026) et d'autre part, de l'accélération du rythme de hausse des prix du groupe tabac (0,8% en mai 2026 contre 0,4% en avril 2026) ainsi que des services des hôtels et restaurants (6,3% en mai 2026 contre 6,2% en avril 2026). Par ailleurs, les prix du groupe alimentation et boissons ont maintenu un rythme de progression stable à 8,2%.

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