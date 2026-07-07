Ile Maurice: Le pays renforce sa préparation face aux risques de déplacement climatique avec le soutien de l'OIM et de l'UE

L'Organisation internationale pour les migrations (OIM), en partenariat avec le gouvernement mauricien et l'Union européenne (UE), a lancé le programme Réponses régionales aux déplacements climatiques en Afrique subsaharienne (RE2CLID). Cette initiative vise à renforcer les capacités de Maurice en matière de prévention, de préparation et de gestion des déplacements provoqués par les catastrophes naturelles.

Le lancement s'est tenu aux Suites by The Docks, à Port-Louis, en présence notamment de Premanand Budhoo, commandant de la Force mobile spéciale et responsable du Centre national de réduction et de gestion des risques de catastrophe, d'Oskar Benedikt, ambassadeur de l'Union européenne à Maurice et aux Seychelles, ainsi que d'Alia Hirji, cheffe de mission de l'OIM Maurice et Seychelles.

Située dans l'un des bassins cycloniques tropicaux les plus actifs au monde, Maurice est particulièrement exposée aux effets du changement climatique. Les risques liés aux crues soudaines, à l'érosion côtière, aux marées de tempête et aux glissements de terrain représentent une menace croissante pour les populations, notamment dans les zones côtières et urbaines vulnérables.

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Selon la Banque mondiale, les pertes directes annuelles liées aux catastrophes naturelles à Maurice sont estimées à environ 110 millions de dollars américains (environ Rs 5,2 milliards). Ces événements peuvent entraîner des déplacements temporaires ou durables de populations affectées.

«Maurice et Rodrigues continuent d'être exposées à des dangers liés au climat qui exercent une pression sur nos communautés et nos infrastructures», a déclaré Premanand Budhoo. Il a souligné que le programme RE2CLID contribuera à améliorer les systèmes de réduction des risques de catastrophe et à intégrer la mobilité climatique dans les stratégies nationales de développement.

Meilleure anticipation des déplacements

À travers ce programme, les institutions nationales et locales bénéficieront d'un soutien pour mieux anticiper et gérer les déplacements liés aux catastrophes. Les actions prévues concernent notamment l'amélioration des données sur les risques climatiques, le renforcement des systèmes d'alerte précoce, ainsi que l'élaboration de politiques et de protocoles d'urgence destinés aux personnes déplacées.

Le programme prévoit également un travail de proximité avec les communautés afin de renforcer leur sensibilisation et leur préparation, particulièrement auprès des groupes les plus vulnérables.

Pour l'ambassadeur de l'Union européenne (UE), Oskar Benedikt, les petits États insulaires en développement «portent le moins de responsabilité dans le changement climatique mais subissent les conséquences les plus graves». Il a indiqué que RE2CLID traduit l'engagement de l'UE à accompagner Maurice dans le renforcement de sa résilience face aux défis liés aux déplacements climatiques.

Un enjeu de mobilité humaine

Alia Hirji, cheffe de mission de l'OIM Maurice et Seychelles, a rappelé que le changement climatique est également «un problème de mobilité humaine». Selon elle, les catastrophes naturelles modifient déjà les conditions de vie et les déplacements des populations.

Elle a cité les chiffres de 2025, durant laquelle les catastrophes auraient entraîné le déplacement de 29,9 millions de personnes à travers le monde. «Pour les petits États insulaires, un seul événement peut affecter une grande partie de la population en même temps», a-t-elle expliqué.

Le lancement du programme a également été suivi d'un atelier technique réunissant représentants gouvernementaux, partenaires de développement et experts afin d'identifier les priorités et les actions à mettre en oeuvre dans les prochaines années.

RE2CLID s'inscrit dans le cadre des engagements pris par Maurice à travers le Pacte mondial pour une migration sûre, ordonnée et régulière, le Cadre de Sendai pour la réduction des risques de catastrophe et l'Agenda d'Antigua-et-Barbuda pour les petits États insulaires en développement.