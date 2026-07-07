Ile Maurice: Des pièges à macaques découverts sur des propriétés privées

7 Juillet 2026
L'Express (Port Louis)
Par Nishka Mohitram

Dans une vidéo diffusée par l'organisation Monkey Massacre, on découvre un piège à macaques sur le terrain de Roshan Peerthy, habitant de Camp-de-Masque Pavé, à Clémencia , dans l'Est. Les images montrent une structure imposante, faite de larges panneaux grillagés en fil de fer.

Parti nettoyer l'endroit jeudi dernier, Roshan Peerthy remarque des installations qui l'inquiètent. Craignant qu'une activité illégale ne s'y déroule à son insu, il se rend directement au poste de police de Médine-Camp-de-Masque. Ce n'est qu'en revenant sur les lieux, accompagné de trois policiers, que la situation s'éclaircit : des employés d'une firme spécialisée dans l'exportation de macaques pénètrent alors sur sa propriété. L'objet de leur intervention : un piège à macaques, installé à l'insu du propriétaire.

Interrogés par la police, les individus affirment avoir agi sur instruction de leur employeur, un fournisseur mauricien de primates non humains. La firme, filiale d'un laboratoire américain, disposerait d'une liste de sites potentiels, à travers l'île, susceptibles d'abriter des macaques. Selon leurs déclarations, ils ignoraient que le terrain en question était une propriété privée. Les employés ont affirmé opérer depuis près d'un an, toujours selon Roshan Peerthy.

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L'enquête de terrain la semaine dernière a permis de débusquer une seconde cage à environ 300 mètres du site, cette fois sur la propriété d'un voisin. Un avertissement aurait été émis par la police, sans que l'on sache s'il visait les employés présents sur les lieux ou la firme ellemême. Affaire à suivre.

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