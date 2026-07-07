Ile Maurice: Deux convoyeurs condamnés à sept ans après coopération

7 Juillet 2026
L'Express (Port Louis)

La Cour suprême a condamné hier G. I. et J. P. à sept ans de servitude pénale et à une amende de Rs 50 000 chacun pour leur rôle dans le transport d'une cargaison record de drogue, tout en leur accordant une réduction de peine en raison de leur coopération jugée exceptionnelle avec les autorités. Les deux hommes avaient plaidé coupable de faits remontant au 29 avril 2021. G.I. a reconnu avoir transporté 219,009 kg d'héroïne et 25,4569 kg de résine de cannabis, tandis que J.P. a admis avoir facilité cette opération.

La drogue, estimée valoir environ Rs 3,4 milliards, avait été découverte quelques jours plus tard sur un terrain près du Club Med, à Pointe-aux-Canonniers. Dans son jugement, le juge Manrakhan a souligné que cette affaire porte sur l'une des plus importantes saisies de stupéfiants jamais réalisées à Maurice. Il estime toutefois que les deux accusés n'étaient pas les organisateurs du trafic, mais des exécutants recrutés par les principaux suspects, les frères Gurroby, considérés comme les instigateurs de l'opération.

La cour relève que les deux accusés ont livré, depuis leur détention, des déclarations détaillées sur le fonctionnement du réseau et se sont engagés à témoigner contre les commanditaires. Cette collaboration, qui les expose à des risques importants, constitue, selon le tribunal, une circonstance atténuante exceptionnelle en vertu de l'article 43(2) de la Dangerous Drugs Act, lequel permet de réduire une peine lorsqu'un accusé facilite l'identification ou l'arrestation d'autres responsables.

Le juge Manrakhan a néanmoins rappelé que la gravité exceptionnelle des faits justifiait une peine dissuasive, malgré cette coopération. Les sept an- nées passées en détention provisoire seront déduites de leur condamnation. Les stupéfiants resteront sous scellés en vue de procédures ultérieures contre les personnes soupçonnées d'avoir organisé le trafic.

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