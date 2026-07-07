Ile Maurice: Bains succède à Ramnarain - La coopération indienne se renforce

Après plus de 40 ans au service de l'institution, Rajendra Gupta Ramnarain, nommé directeur du Customs Department à la Mauritius Revenue Authority (MRA) en février, n'aura finalement occupé ce poste que six mois. Il est remplacé par l'Indien Gurkaran Singh Bains. Les raisons de ce changement n'ont pas été officiellement communiquées.

La nomination de Gurkaran Singh Bains, haut fonctionnaire indien, a été rendue publique récemment. Membre du corps de l'Indian Revenue Service (promotion 2006), Bains occupait jusqu'ici les fonctions de commissaire à la direction générale du renseignement fiscal (GST Intelligence) à Gurugram, où il a notamment travaillé sur des dossiers liés à la fraude fiscale et à la taxe sur les biens et services. Le département du personnel et de la formation du gouvernement indien a confirmé, le 23 juin, que le comité des nominations du Conseil des ministres avait validé cette affectation à l'étranger, pour une durée de trois ans renouvelable selon un contrat à performance.

Ce type d'échange de cadres entre New Delhi et Port-Louis n'est pas inédit : il s'inscrit dans une coopération de longue date entre les deux capitales, portant notamment sur la sécurité économique et le renforcement des institutions financières dans la région de l'océan Indien. Le comité qui a validé cette nomination, présidé par le Premier ministre indien, Narendra Modi, et où siège également le ministre de l'Intérieur Amit Shah, demeure l'instance suprême des nominations aux plus hauts postes de l'administration indienne.

Entré au service des douanes en 1982 en tant qu'agent de grade II, Rajendra Gupta Ramnarain a gravi patiemment tous les échelons de la hiérarchie : sous-officier senior à partir de 1998, chef d'équipe dès 2006, puis responsable de section à partir de 2010. Titulaire d'un Master in Business Administration et d'une licence en gestion des ressources humaines obtenue à l'université de Maurice, il incarnait, aux yeux de nombreux observateurs, une figure de continuité et de mémoire institutionnelle au sein de l'administration douanière.

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Nous avons sollicité le département des communications de la MRA pour un commentaire et sommes en attente d'une réponse.