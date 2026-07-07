Cote d'Ivoire: Impôts/Madgi - Les mutualistes renouvellent leur confiance à la gouvernance et élisent de nouveaux dirigeants

La Mutuelle des agents de la direction générale des impôts (Madgi) a tenu son assemblée générale ordinaire, le samedi 4 juillet 2026, consacrée à l'examen des activités de l'exercice 2025 et au renouvellement de ses organes de gouvernance.

Cette importante rencontre, placée sous le thème « Consolider les acquis dans un contexte de transition institutionnelle », a réuni les délégués venus faire le point sur la gestion de la mutuelle et définir les orientations pour les années à venir.

Les travaux ont été présidés par le conseiller spécial, Amani Konan Édouard, représentant pour l'occasion le directeur général des impôts, Ouattara Sié Abou.

Au cours de cette assemblée, le président du Conseil d'administration sortant, Koné Yaya, a présenté le rapport de gestion de l'exercice 2025. Il a dressé le bilan des activités menées au cours de l'année et mis en exergue les performances enregistrées par la mutuelle au profit de ses adhérents.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Après examen des différents rapports et à l'issue des échanges entre les participants, les délégués ont approuvé à l'unanimité les documents soumis à leur appréciation. Ils ont également accordé le quitus au Conseil d'administration sortant, saluant ainsi la qualité de la gestion durant l'exercice écoulé.

L'un des temps forts de cette assemblée générale a été le renouvellement des organes de gouvernance. Organisé dans le strict respect des textes de la Madgi et sous la supervision d'un huissier de justice, le scrutin s'est déroulé dans un climat apaisé, marqué par la transparence et le respect des règles démocratiques.

À l'issue des opérations électorales, les mutualistes ont porté leur choix sur une nouvelle commission de contrôle composée de Neoune Bi Guillet Prince, élu président, ainsi que de Diaby Aboubacar et Kouassi Koffi Thomas, membres.

Pour le renouvellement du Conseil d'administration, les électeurs ont accordé leur confiance à la liste conduite par Ackah-Miezan et Konan Gileguy Henri.

Réuni immédiatement après l'assemblée générale pour sa session inaugurale, le nouveau Conseil d'administration a procédé à l'élection de son président. À l'issue des délibérations, Ackah-Miezan a été élu président du Conseil d'administration (Pca) de la Madgi.

Les nouveaux responsables, élus pour un mandat de trois ans, auront la charge de poursuivre les efforts de modernisation et de développement de la mutuelle, tout en veillant à préserver les acquis obtenus ces dernières années au bénéfice des agents de la Direction générale des impôts.

À travers cette assemblée générale ordinaire, la Madgi confirme sa volonté de consolider son modèle de gouvernance fondé sur la transparence, la responsabilité et la participation des mutualistes, dans le but de renforcer durablement la solidarité et le bien-être de ses adhérents.