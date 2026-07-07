Cote d'Ivoire: Koumassi - Le MKS au chevet des familles touchées par les déguerpissements de Campement

Fidèle à sa mission d'entraide et de solidarité, le Mouvement Koumassi Solidarité (Mks), sous la conduite de son président, Alexandre Adou, a organisé, le dimanche 5 juillet 2026, une importante opération de soutien en faveur des familles déguerpies du sous-quartier Campement de Koumassi, ainsi que des fidèles de la paroisse Saint-André.

Cette initiative humanitaire a permis la distribution de denrées alimentaires et de vêtements destinés aux personnes les plus affectées par les récentes opérations de déguerpissement. Les bénéficiaires ont ainsi reçu des sacs de riz, des bidons d'huile, des paquets de spaghettis ainsi que divers vêtements.

La remise officielle des dons s'est déroulée en présence de Nanan Koffi Marcelin, chef central du quartier Houphouët-Boigny (Campement), et d'un représentant de la Caritas de la paroisse Saint-André de Koumassi Campement, chargés de réceptionner les dons avant de les distribuer aux familles concernées.

Cette action a également été rendue possible grâce à l'implication de la base « Wowotcho » du Mks, composée notamment de ressortissants tagbana vivant à Koumassi. Leur mobilisation a joué un rôle déterminant dans l'organisation et la réussite de l'opération.

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Prenant la parole devant les bénéficiaires, Alexandre Adou a réaffirmé l'engagement de son mouvement auprès des populations en difficulté.

« Nous avons tenu à être présents aux côtés de nos frères et soeurs durement éprouvés par les déguerpissements. À travers ce geste, nous souhaitons leur apporter un peu de réconfort et témoigner de notre solidarité, en attendant des solutions plus durables », a-t-il indiqué.

Très émus, les bénéficiaires n'ont pas manqué d'exprimer leur reconnaissance envers le Mouvement Koumassi Solidarité et ses partenaires. Pour nombre d'entre eux, cette aide arrive à un moment crucial, alors que plusieurs familles continuent de subir les conséquences sociales et économiques de la perte de leur logement.

Par cette action, le Mks confirme sa volonté de rester un acteur de proximité au service des populations les plus vulnérables. Tout en poursuivant ses oeuvres sociales, le mouvement appelle à un accompagnement durable des personnes affectées, estimant que les élans de solidarité doivent être complétés par des mesures structurelles de relogement et de prise en charge sociale.