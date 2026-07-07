Congo-Kinshasa: Conférence des présidents des assemblées provinciales sur la gouvernance et la stabilité

Les provinces de la République démocratique du Congo font face à des défis majeurs qui freinent leur développement. Entre conflits récurrents avec les gouvernements provinciaux, crises institutionnelles à répétition et faible mobilisation des ressources financières, l'urgence d'une thérapie de choc s'impose.

Pour tenter de juguler ces crises, la Conférence des présidents des assemblées provinciales s'est ouverte lundi 6 juillet à Kinshasa. À cette occasion, le président du Sénat, Jean-Michel Sama Lukonde, a appelé à des solutions concrètes pour insuffler une véritable gouvernance de proximité.

Ces assises de haut niveau visent à poser les jalons d'une stabilité durable au sein des entités provinciales afin de leur permettre de relever le défi de la décentralisation.

Pour guider les réflexions, le président du Sénat, Jean-Michel Sama Lukonde, a défini quatre axes de travail prioritaires qui devront structurer les échanges de cette conférence :

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Gouvernance : Établir un état des lieux sans complaisance de la situation dans les 26 provinces du pays.

Stabilité institutionnelle : Proposer des mécanismes efficaces pour prévenir et résoudre les crises chroniques entre les assemblées et les exécutifs provinciaux.

Synergie : Harmoniser les actions des différentes assemblées afin de mieux défendre les intérêts provinciaux auprès des instances nationales.

Renforcement des capacités : Outiller les élus provinciaux et locaux pour favoriser une gestion de proximité, au plus près des besoins des citoyens.

Pour une décentralisation effective et vécue par tous

L'enjeu majeur de cette rencontre de Kinshasa est de dépasser le stade des simples constats pour aboutir à des réformes applicables sur le terrain. Dans son allocution d'ouverture, Jean-Michel Sama Lukonde a insisté sur l'obligation d'obtenir des résultats palpables.