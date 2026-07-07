Congo-Kinshasa: Assemblée nationale - Adoption de six projets de loi stratégiques pour la sécurisé et le développement

L'Assemblée nationale a adopté, lundi 06 juillet 2026, à l'unanimité six projets de loi autorisant la ratification d'accords conclus avec des partenaires internationaux. Ces textes ouvrent la voie au déblocage de financements et de programmes de coopération dans plusieurs secteurs clés, allant de la défense aux infrastructures.

Un partenariat sécuritaire renforcé avec la Turquie

Le premier projet de loi adopté par la chambre basse du Parlement concerne un accord de coopération en matière de sécurité entre la RDC et la Turquie. Ce cadre juridique bilatéral vise à intensifier la collaboration entre Kinshasa et Ankara pour faire face aux menaces transfrontalières.

Il prévoit notamment un renforcement de la lutte commune contre :

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Le terrorisme et la cybercriminalité ;

Les réseaux criminels internationaux et le blanchiment des capitaux ;

La traite des êtres humains ainsi que le trafic de stupéfiants et d'armes.

Ce texte crucial a été immédiatement transmis au Sénat pour une seconde lecture avant son adoption définitive.

Cinq accords de financement pour booster le développement

En plus du volet sécuritaire, les élus du peuple ont validé cinq autres accords de financement directement orientés vers l'amélioration des conditions de vie de la population et la modernisation des infrastructures du pays.

Ces projets prioritaires se déclinent en plusieurs volets sectoriels :

Santé : La construction de complexes hospitaliers modernes dans la nouvelle ville de Kinshasa.

Énergie et développement rural : L'électrification des zones rurales et périurbaines à travers le déploiement de mini-réseaux solaires et hydroélectriques, ainsi que le soutien aux infrastructures rurales.

Entrepreneuriat : L'installation d'incubateurs destinés à accompagner et redynamiser les petites et moyennes entreprises (PME) agricole

Infrastructures : Les travaux de modernisation, de réhabilitation et d'extension de l'aéroport international de Luano à Lubumbashi.

Contrairement à l'accord sécuritaire, ces cinq projets de loi de financement ont été directement envoyés au président de la République en vue de leur promulgation prochaine.