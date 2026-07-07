Congo-Brazzaville: Quatre nouvelles dates pour satisfaire les mélomanes de l'art d'Orphée

L'établissement Makosophie (MKS) va organiser quatre concerts, dans le cadre de la promotion de la musique congolaise. Ils seront livrés dans la grande salle de spectacles de cet établissement le 11 juillet par l'orchestre Eloko ya peuple, le 19 juillet par Roga-Roga, le 26 juillet par Djoson philosophe, et le 15 août par Kevin Mbouandé.

Dans le cadre de la consolidation de la rumba en vue de renforcer la conservation des valeurs artistiques congolaises et de permettre aux amoureux de la bonne musique de passer les grandes vacances en beauté, l'établissement MKS offre des spectacles inédits aux mélomanes depuis le 5 décembre 2025. Pour cette année 2026, cet établissement a promis quarante-huit programmes karaokés et live.

Une manière pour lui de ne pas méconnaître le rôle que joue la musique au sein de la population, car c'est un vecteur de transmission de bonnes moeurs. En d'autres termes, la musique rassemble le peuple et met en avant sa culture.

«Dans le cadre de l'exécution de notre plan d'action 2026 relatif à l'organisation de quarante-huit karaokés et live, nous offrons à nos mélomanes le dix-septième concert avec Eloko ya peuple, le 11 juillet; le dix-huitième avec Roga-Roga, le 19 juillet; le dix-neuvième avec Djoson philosophe, le 26 juillet; et le vingtième avec Kévin Mbouandé, le 15 août prochain.

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Pendant les grandes vacances, nous produisons plusieurs concerts afin de respecter notre programme d'organiser quarante-huit spectacles pour cette année. A cet effet, nous invitons toutes les couches à venir soutenir les artistes qui représentent aussi le flambeau national dans la salle de fêtes de l'établissement "Makosophie" situé au rond-point Moungali, derrière la station d'essence», a fait savoir Bienvenu Okoma.

Par ailleurs, cet établissement qui se bat pour soutenir et promouvoir la musique congolaise tire la sonnette d'alarme pour que les artistes se réveillent afin de promouvoir leur art. « Les artistes doivent être à l'initiative des karaokés pour promouvoir leur musique. Cela fait partie des points à améliorer pour la consolidation de notre culture musicale », a suggéré Bienvenu Okoma.

Cette logique d'organiser ces spectacles vise à renforcer la conservation des valeurs artistiques congolaises qui ont toujours fait leurs preuves depuis des générations, à l'instar des Bantous de la capitale, de feu Chairman Jacques Koyo, de feu Fernand Mabala, de Clotaire Kimbolo, de Roga-Roga et son Extra musica, de Kevin Mbouandé et son Patrouille des stars.