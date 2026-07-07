Congo-Brazzaville: Salon de l'immobilier - La sixième édition prévue à Brazzaville

Organisé par l'Association pour l'aménagement et la gestion environnementale des villes urbaines de la République du Congo (2Agevuc), le Salon de l'immobilier revient pour une exposition, prévue du 6 au 8 octobre, au Palais des Congrès de Brazzaville.

L'exposition sera placée sur le thème « Accélérer la marche vers le développement avec une urbanisation et un développement urbain écologique et durable». Des tables rondes permettront de réfléchir sur les points suivants : aménager le territoire national à l'heure des défis d'habitabilité ; évolution des prix de l'immobilier, tensions foncières ; identifications urbaines ; comment relever les défis environnementaux ; revitalisation des quartiers au coeur des villes.

Elle sera ouverte à tous les acteurs de la filière immobilière souhaitant présenter leurs produits, services et innovations concernant les énergies renouvelables, à un public de plus en plus nombreux édition après édition. C'est devenu un rendez-vous de l'immobilier pour informer et nouer des contacts entre professionnels de l'immobilier, constructeurs, promoteurs, agents immobiliers, architectes, notaires, banquiers et assureurs.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Ce rendez-vous annuel est inscrit depuis 2022 au chapitre du sixième pilier du Plan national de développement 2022-2026. Ce qui revêt à ce salon d'une dimension nationale, au-delà d'être un simple salon professionnel, soulignent les organisateurs.

Ils placent cet événement comme étant la recherche des voies et moyens pour structurer et dynamiser le secteur immobilier congolais évoluant largement à ce jour dans l'informel en vue d'ériger des ponts entre la société civile, le secteur privé et les pouvoirs publics.

Ainsi, les organisateurs invitent tous les partenaires et sponsors à venir les rejoindre, car, estiment-ils, « devenir partenaires du salon de l'immobilier, c'est associer leurs images au salon de référence en Afrique centrale et bénéficier en même temps d'une visibilité exceptionnelle auprès des investisseurs et décideurs de la filière ».

À la diaspora, l'invitation est adressée pour profiter de la période des vacances en vue d'effacer l'éloignement, et aborder sur place le difficile accès au crédit, pour pouvoir réaliser leurs acquisitions immobilières en respect du cadre légal mis en place par l'État.