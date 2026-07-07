Afrique: Une deuxième vague de 90 Congolais regagne Brazzaville en provenance d'Afrique du Sud

Le Premier ministre, Anatole Collinet Makosso, a accueilli le 6 juillet dans la soirée, à l'aéroport international Maya-Maya, une deuxième vague de 90 volontaires en provenance de Cape Town, en Afrique du Sud.

Après la première vague de 65 personnes en provenance de Johannesburg, 90 autres Congolais viennent de regagner leur terre d'origine. Bagages en main, enfant au dos ou bien en main pour certains, ces femmes et hommes ont effectué le retour au pays par le vol spécial de la compagnie nationale ECAir.

Comme les premiers arrivés la veille, ils ont été accueillis par le chef du gouvernement, Anatole Collinet Makosso, en présence de quelques ministres et du coordonnateur résident des agences du système des Nations unies au Congo, Abdourahamane Diallo. Les pouvoirs publics qui ont suivi avec une « profonde désolation » et une forme d'inquiétude les violences contre les communautés africaines en Afrique du Sud ont jugé bon d'assurer la sécurité des Congolais et de protéger leur dignité, leur intégrité physique et morale.

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« C'est l'expression d'une République qui est attachée à ses ressortissants, qui n'abandonne aucun citoyen dans la détresse, qui ne pourrait abandonner un citoyen à son triste sort. Nous regrettons ce qui vient de se passer, l'Afrique du Sud est un pays frère, et il est difficile pour nous de savoir que de telles situations pouvaient arriver aux Africains dans ce pays », a-t-il déploré.

Rappelant quelques dispositions constitutionnelles ainsi que les traités et conventions internationaux signés par le Congo, consacrant la liberté d'aller et revenir, Anatole Collinet Makosso s'est félicité du choix de ces Congolais de rentrer dans leur pays.

« Vous avez fait preuve de résilience, de courage et d'amour aussi pour votre pays, parce que vous auriez pu ne pas décider de venir. Mais vous vous êtes dit non, il vaut mieux repartir dans notre pays, que de subir ces humiliations. Le Congo prendra toutes les dispositions nécessaires pour assurer votre accueil, les ministres sont mobilisés, les agences des Nations unies sont mobilisées, elles sont avec nous, y compris les cadres de nos différentes administrations », a assuré le Premier ministre.

Après la réception de ces 155 Congolais à l'aéroport, le gouvernement les a placés dans quelques hôtels de la place, le temps de contacter leurs familles respectives pour un éventuel accueil. Ces expatriés bénéficieront d'un accompagnement au plan social pour pallier des cas de traumatismes, parce que certains parmi eux ont dû investir pour leur avenir en Afrique du Sud.

« Ce sont des années d'efforts, des années de sacrifices, des années de projets, qu'il faut tout de suite abandonner pour recommencer la vie. C'est très difficile. Je veux simplement vous dire que le gouvernement ne vous laissera pas seuls, il vous accompagnera jusqu'à ce qu'on puisse réussir l'insertion des uns et des autres, à commencer par nos enfants qui doivent s'inscrire dans les écoles. Nous serons à vos côtés pour créer des conditions », a conclu le chef du gouvernement.