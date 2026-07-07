Algérie: Progression de certains partis politiques et recul d'autres

ALGER — Les résultats provisoires des élections législatives du 2 juillet reflètent une progression de certains partis politiques et le recul d'autres, ainsi qu'un net repli des listes indépendantes, par rapport aux résultats enregistrés lors des législatives de 2021.

Le parti du Front de libération nationale (FLN) est arrivé en tête à ce scrutin, en remportant 90 sièges sur les 407 que compte l'Assemblée populaire nationale (APN), suivi du Rassemblement national démocratique (RND), qui a obtenu 73 sièges, puis du Front El Moustakbal, crédité de 59 sièges.

Le Mouvement de la société pour la paix (MSP) s'est, quant à lui, classé quatrième avec 43 sièges, devant le Mouvement El-Bina, qui a décroché 38 sièges, suivi des listes des indépendants qui ont remporté 32 sièges.

Dans l'attente de la proclamation des résultats définitifs par la Cour constitutionnelle, ces résultats provisoires mettent en évidence une évolution de plusieurs indicateurs caractérisant la scène politique.

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Bien que le parti du FLN conserve sa première place, sa représentation a connu un recul, le nombre de sièges remportés passant de 98 lors des législatives de 2021 à 90 lors du scrutin du 2 juillet.

En revanche, le Rassemblement national démocratique (RND) a enregistré une progression notable lors de ces Législatives, portant son nombre de sièges de 58 lors des Législatives de 2021 à 73 lors des dernières élections. Il a ainsi retrouvé une partie de son poids parlementaire, se hissant de la quatrième à la deuxième place, dans l'une des transformations les plus remarquables survenues dans la nouvelle composition de l'APN.

De son côté, le Front El-Moustakbal a enregistré une courbe ascendante en obtenant 59 sièges, tandis que le parti Sawt Echaab a décroché 17 sièges, alors que le nombre qu'il avait obtenu ne dépassait pas trois sièges lors de la précédente législature, réalisant ainsi l'un des principaux acquis des partis politiques lors de ces élections.

Quant au Mouvement de la société pour la paix (MSP), il a connu une nette baisse de son nombre de sièges, passant de 65 à 43, tandis que le Mouvement El-Bina a maintenu une représentation proche de celle de la précédente législature en obtenant cette fois 38 sièges.

Les résultats provisoires ont également révélé d'autres indicateurs reflétant les caractéristiques de la nouvelle composition parlementaire, marquée par une présence importante de diplômés universitaires. Sur un total de 407 députés, 312 d'entre eux ont un niveau universitaire, ce qui traduit une orientation vers le renforcement des compétences au sein du Parlement.

Les résultats ont, en outre, fait ressortir une représentation significative des jeunes, avec l'élection de 128 jeunes députés, traduisant ainsi l'orientation visant à élargir la participation de cette catégorie à la vie politique et à renouveler les élites au sein des institutions élues, une orientation réaffirmée à maintes occasions par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune.

La nouvelle Assemblée populaire nationale (APN) est composée de 395 députés représentant les circonscriptions électorales de l'intérieur du pays et de 12 députés représentant la circonscription électorale de la communauté nationale établie à l'étranger, après le relèvement du nombre de sièges réservés à cette dernière de 8 à 12 sièges.

Ces élections se sont déroulées sous le slogan : "Soyez un partenaire actif dans la prise de décision... Votez et participez", dans le cadre de réformes juridiques et organisationnelles visant à renforcer l'intégrité de l'opération électorale, à consacrer la transparence et à élargir la participation politique, avec le recours à la numérisation à toutes les étapes de l'organisation et du suivi de cette échéance nationale, supervisée par l'Autorité nationale indépendante des élections (ANIE).