Angola: Le pays et le Mozambique renforcent leur coopération bilatérale dans le secteur de la santé

Luanda — L'Angola et le Mozambique ont convenu lundi à Luanda de renforcer leur coopération bilatérale dans le secteur de la santé en partageant leurs expériences en matière de formation des ressources humaines et de renforcement des systèmes de santé nationaux.

En marge de l'Atelier national sur la communication en santé, les délégations de la ministre Sílvia Lutucuta et du Mozambique, conduite par le directeur national adjoint de la formation au ministère de la Santé, Naftal Matusse, se sont rencontrées pour discuter du modèle angolais de formation des professionnels de santé.

À l'occasion, Sílvia Lutucuta a déclaré que le renforcement des systèmes de santé nationaux impliquait de valoriser les capacités internes et le rôle moteur des institutions nationales dans la mise en oeuvre des projets.

Selon la ministre, l'Angola a opté pour un modèle fondé sur le recours au personnel national, réduisant ainsi sa dépendance aux consultants internationaux et renforçant les capacités techniques du ministère de la Santé pour coordonner et mettre en oeuvre les réformes du secteur.

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La gouvernante a rappelé que le Projet de renforcement des capacités en ressources humaines pour la couverture sanitaire universelle vise à former environ 38 000 professionnels d'ici 2028, notamment des médecins, des infirmiers, des techniciens et des gestionnaires, desquels environ 19 000 ont déjà bénéficié de programmes de formation ou sont en cours de spécialisation.

Elle a ajouté qu'environ 80 % de la formation se déroule en Angola, ce qui permet de réduire les coûts, d'élargir l'offre de formation et de renforcer les établissements nationaux d'enseignement et de spécialisation.

« La formation internationale, dispensée dans des pays partenaires comme le Brésil, le Portugal et Cuba, est réservée aux domaines hautement spécialisés », a-t-elle précisé.

La ministre a mentionné que le programme met également l'accent sur la décentralisation de la formation par la création de centres de formation et le renforcement des compétences au niveau municipal, en privilégiant des domaines tels que la médecine générale et familiale, la santé communautaire, la médecine d'urgence, les soins intensifs, la dermatologie, les soins infirmiers médico-chirurgicaux et la chirurgie générale.

A son tour, Naftal Matusse a manifesté un intérêt particulier pour l'expérience angolaise en médecine générale et familiale, ainsi que pour la formation des techniciens chirurgicaux, y voyant un modèle à fort potentiel d'adaptation au contexte mozambicain.

La mission vise, a-t-il poursuivi, à approfondir les connaissances sur l'organisation et la mise en oeuvre du projet angolais, en vue de créer un programme similaire dans son pays, en privilégiant la formation de spécialistes sur le territoire national.

La mission mozambicaine prévoit des visites à l'Institut national de recherche en santé, à l'Unité centrale d'achat et d'approvisionnement de médicaments et de fournitures médicales, ainsi qu'à des services hospitaliers et autres institutions du système national de santé.

Le renforcement de la coopération entre l'Angola et le Mozambique témoigne de l'engagement des deux pays en faveur de l'échange d'expériences, de la valorisation des ressources humaines et de la construction de systèmes de santé plus résilients et durables, capables de relever les défis de la couverture sanitaire universelle.