Angola: Luanda accueille le IIe Forum international des femmes pour la paix et la démocratie

Luanda — La ville de Luanda accueillera, du 9 au 10 juillet, le IIe Forum international des femmes pour la paix et la démocratie, placé sous le thème « Transformer l'Afrique en renforçant le leadership des femmes pour la paix et la croissance inclusive du continent ».

Cet événement s'inscrit dans la stratégie du Président de la République et Champion de l'Union africaine pour la paix et la réconciliation en Afrique, João Lourenço, et constitue une plateforme de haut niveau pour le dialogue politique, l'échange d'expériences et le partage de bonnes pratiques sur le rôle des femmes dans la promotion de la paix, de la démocratie et du développement durable sur le continent africain.

Le forum vise à renforcer la contribution des femmes à la promotion de la paix et de la démocratie, ainsi qu'à encourager la réflexion sur des enjeux tels que la mondialisation, le changement climatique et l'autonomisation socio-économique des femmes.

Parmi les principaux objectifs de cette édition figurent l'évaluation des progrès accomplis et des défis persistants dans l'éradication des violences faites aux femmes et aux filles, dans une perspective d'intégration régionale et continentale.

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L'ordre du jour comprend également le renforcement des liens avec les organisations de la société civile, la promotion de la participation des femmes et des jeunes au dialogue, à la prévention, à la médiation et aux processus de résolution des conflits, ainsi que le partage d'expériences contribuant à l'autonomisation des femmes.

Les participants aborderont également la situation des jeunes femmes et des femmes en milieu rural, afin de définir des politiques publiques répondant plus efficacement à leurs besoins.

En parallèle de la Biennale de Luanda, ce forum vise à contribuer à une meilleure compréhension des enjeux mondiaux et à renforcer la position des femmes sur le continent africain.

Cette initiative vise également à encourager les États membres de l'Union africaine à ratifier la Convention de l'Union africaine sur l'élimination de la violence à l'égard des femmes et des filles (AUCEVAWG), à accélérer son entrée en vigueur, et à reconnaître et soutenir les efforts déployés par le Champion de l'Union africaine pour la paix et la réconciliation en Afrique en faveur du règlement pacifique des conflits.

Cet événement se déroule sous l'égide de la Commission multisectorielle chargée de préparer la 4e édition de la Biennale de Luanda (Forum panafricain pour la culture de la paix), en partenariat avec le Bureau de l'Envoyé spécial de la Présidente de la Commission de l'Union africaine pour les femmes, la paix et la sécurité.

Environ 350 participants sont attendus, parmi lesquels des représentants gouvernementaux, des experts, des universitaires, des membres de la société civile, des responsables communautaires, ainsi que des intervenants et des modérateurs nationaux et internationaux issus de l'Union africaine, des Nations Unies et d'autres organisations.

FMA/ART/SB