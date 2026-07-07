Angola: La ministre de la Santé souhaite une meilleure communication et la fin de l'absentéisme

Luanda — La ministre de la Santé, Sílvia Lutucuta, a défendu lundi à Luanda la nécessité de renforcer la communication entre professionnels de santé et patients, ainsi que de mettre fin à l'absentéisme, dans le cadre de l'amélioration des services de santé dans le pays.

S'exprimant lors de la deuxième et dernière journée de l'« Atelier national sur la communication en santé », la gouvernant a souligné que la communication est un facteur central dans la relation entre médecins et usagers, et que le respect des horaires de travail est une obligation pour les professionnels.

Selon la ministre, la tolérance zéro est de mise pour les heures supplémentaires non productives, ainsi que pour les situations de professionnels en congé maladie qui continuent de percevoir une rémunération indue.

Elle a insisté sur le fait que la communication doit être systématique, avec une attention particulière aux situations critiques, telles que les urgences, et a également souligné que la formation continue fait partie intégrante du processus d'humanisation des services de santé.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Sílvia Lutucuta a déclaré que le pays investit dans l'amélioration des conditions de travail, la modernisation des établissements de santé et la formation continue, tant au niveau national qu'international.

Par ailleurs, il a exhorté les participants du secteur de la santé à renforcer leurs équipes en tenant compte des recommandations issues de la conférence, car « la politique est une forme de communication ».

« Mettons à profit le quatrième pouvoir pour améliorer la santé, renforcer nos services et garantir des soins de qualité », a-t-il déclaré.

L'Atelier national sur la communication en santé s'est conclu sur le constat qu'une communication efficace, claire et de qualité est essentielle pour gagner la confiance de la population et lutter contre la désinformation.

Le dernier jour, des sujets tels que les critères d'intérêt journalistique dans la communication institutionnelle, la politique nationale d'humanisation des services de santé et la mobilisation communautaire et le changement social ont été débattus.