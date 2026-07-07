Angola: Uíge Expo/2026 génère 820 millions de kwanzas, dépassant l'édition précédente

7 Juillet 2026
Angola Press Agency (Luanda)
Par NM/JAR/SB

Uíge — Le chiffre d'affaires de cette édition de la Foire agro-industrielle d'Uíge (Expo Uíge/2026) s'est élevé à 820 millions de kwanzas, dépassant ainsi les 550 millions de kwanzas collectés lors de l'édition 2025.

La foire, qui se clôture ce mardi, a réuni 230 exposants des provinces de Namibe, Luanda, Malanje, Zaire, Cuanza-Norte et Cuanza-Sul, dans le cadre du 109e anniversaire de la fondation de la ville d'Uíge, célébré le 1er juillet.

L'annonce a été faite lundi soir par Inocêncio Quipungo, administrateur de C Calas Angola, lors de la cérémonie de remise des prix aux exposants de l'Expo Uíge 2026.

« Nous avons enregistré une croissance significative par rapport à l'édition précédente », a déclaré le responsable, sans donner plus de détails.

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Il a également indiqué que plus de 70 000 personnes avaient visité l'événement depuis le 3 juillet, sur la place de l'Indépendance, à Uíge.

Au cours de la cérémonie, plusieurs entreprises s'étant distinguées dans différentes catégories ont été récompensées.

Ce mardi, les festivités de clôture d'Uíge sont marquées par le « Show das Multidões » (Spectacle des Masses), un événement qui mettra en vedette des musiciens locaux et venus d'autres régions du pays.

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