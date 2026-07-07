Angola: Récolte expérimentale de 17 tonnes de riz à Cuelei

Menongue — Le coordinateur du projet « Vida no Campo », Geraldo Daniel Sachipengo, a confirmé lundi, dans le village de Cuelei, municipalité de Menongue (Cubango), la récolte de plus de 17 tonnes de riz, produit à titre expérimental sur une parcelle de deux hectares.

S'adressant à l'ANGOP à l'occasion d'une foire agricole locale, Geraldo Daniel Sachipengo a expliqué que les semis, réalisés sur deux hectares seulement, étaient expérimentaux et que les résultats étaient « satisfaisants ».

« Nous avons utilisé des semences à maturation de quatre mois, un système d'irrigation à 478 asperseurs et la technique du semis direct, ce qui nous a permis d'obtenir cette récolte et nous encourage à étendre la culture à 100 hectares la prochaine fois », a-t-il déclaré.

Il a précisé avoir investi 1 170 000 kwanzas pour cette récolte, somme consacrée à la préparation des terres, à l'achat d'engrais et à la récolte elle-même.

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Il a souligné comme défi l'acquisition de machines de transformation et de commercialisation du riz afin de faciliter son conditionnement et sa distribution, ainsi que de matériel agricole pour préparer les 500 hectares existants à la riziculture et à d'autres cultures.

Concernant la production de riz à Cuelei, le gouverneur de la province de Cubango, José Martins, a déclaré qu'avec cette production, « nous passons d'une production familiale à une production à grande échelle, grâce à l'introduction de nouvelles cultures comme le riz et à l'exploitation des berges pour l'irrigation ».

Il a plaidé pour l'acquisition de motoculteurs et de tracteurs par le biais du Fonds d'appui au développement agricole (FADA) afin de permettre au projet rizicole d'étendre sa superficie à 100 hectares et, par conséquent, sa capacité de production aux 500 hectares actuels.

Çe gouvernant a souligné que les mécanismes de financement disponibles pour le projet Vida no Campo, permettant d'obtenir des équipements pour le décorticage, la transformation ou le raffinage du riz, proviennent également du FADA.

Le projet Vida no Campo couvre 500 hectares et compte 420 agriculteurs.