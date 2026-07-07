Angola: Le MINJUD réaffirme que Citadela sera cédée après le relogement des fédérations

Luanda — Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Rui Falcão, a déclaré lundi à Luanda que le processus de cession de la Citadela Desportivos reste suspendu jusqu'à ce que le gouvernement dispose de locaux pour héberger les fédérations nationales actuellement installées dans le complexe.

Le gouvernant s'exprimait devant la presse lundi, à l'issue d'une réunion accordée à la délégation de la Fédération internationale d'arts martiaux mixtes (IMMAF), conduite par Raymond Phillips, venue au Brésil pour superviser les préparatifs des Championnats du monde de la discipline, prévus en septembre prochain.

Selon Rui Falcão, Citadela ne sera mise à disposition que lorsque des bâtiments pouvant accueillir les fédérations nationales qui y opèrent auront été livrés.

Le ministre a également indiqué qu'environ 90 % des entreprises qui opéraient auparavant dans le stade ont quitté les lieux depuis 2024.

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« Aujourd'hui, il ne reste essentiellement que les infrastructures du ministère, quelques bureaux et les fédérations nationales, compte tenu de la situation actuelle », a-t-il expliqué.

Concernant l'incident survenu en juin dernier, lors duquel une dalle de béton du deuxième anneau du stade national Cidadela s'est effondrée, Rui Falcão a rappelé que l'infrastructure était fermée depuis plusieurs années pour des raisons de sécurité.

De ce fait, le pavillon principal de Cidadela n'accueillera plus la Coupe du monde, alors qu'il figurait parmi les options envisagées par l'IMMAF pour l'organisation, dans ce même complexe, du tournoi international commémorant les 50 ans de l'indépendance nationale.

« Le Laboratoire national d'ingénierie a déjà achevé l'étude technique et des interventions sont en cours pour démolir une partie de la structure endommagée, afin de garantir la sécurité », a-t-il déclaré.

Le ministre a ajouté que les mesures prises actuellement visent à éviter que la situation ne s'aggrave et à créer les conditions nécessaires à la remise en état de l'infrastructure sportive.

La construction du complexe sportif Cidadela à Luanda a débuté à la fin des années 1960 et son principal bâtiment, le stade de la Cidadela, a été inauguré en juin 1972.

Par la suite, le complexe a été agrandi et a rouvert ses portes le 10 décembre 1981, après des travaux de rénovation effectués en vue d'accueillir les IIe Jeux de l'Afrique centrale.

En 2006, la Confédération africaine de football (CAF) a fermé la deuxième tribune pour des raisons de sécurité, en raison de fissures dans les piliers de soutien.

Le stade a continué de fonctionner, mais à capacité réduite.

Face à l'aggravation de la dégradation des infrastructures, une fermeture partielle du stade a été annoncée en 2019, le temps d'évaluer l'état de la structure et la nécessité d'une réhabilitation plus approfondie.