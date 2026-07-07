Angola: Boxe - La présélection nationale prépare l'Africain et le Mondial à Huambo

Huambo — L'équipe nationale masculine senior de boxe s'entraîne depuis une semaine à Huambo, avec vingt-et-un boxeurs de différentes catégories de poids en vue des championnats d'Afrique et du monde prévus cette année.

Le stage se déroule dans cette région du Plateau central du pays jusqu'à la fin du mois. Les premiers jours sont consacrés au travail physique et tactique dans une salle de sport de la ville, sous la direction de l'entraîneur Juan Dussac.

Le boxeur Ramiro dos Santos, membre de l'équipe dans la catégorie des moins de 75 kg, a déclaré que les athlètes sont unis et déterminés à remporter toutes les compétitions à venir.

De son côté, le boxeur Naftala Goma, qui pèse 71 kg, a indiqué que la préparation se déroule bien et qu'ils travaillent à corriger leurs points faibles afin de bien représenter l'équipe nationale.

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Le sélectionneur de l'équipe nationale, Juan Dussac, a déclaré qu'il était important pour l'équipe de bien se préparer, malgré le peu d'informations disponibles sur ses adversaires, afin d'obtenir des résultats satisfaisants lors des combats.

Il a annoncé que les Championnats d'Afrique de boxe se dérouleront entre septembre et octobre, probablement au Congo, au Cap-Vert, en Tanzanie ou au Mozambique, tandis que les Championnats du monde auront lieu en Ouzbékistan en novembre.