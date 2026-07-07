Angola: Un médecin met en garde contre la consommation de viande d'origine douteuse

Ondjiva — Le vétérinaire Cláudio Simão a conseillé lundi aux familles et aux consommateurs de la province de Cunene d'éviter d'acheter de la viande provenant d'animaux d'origine douteuse afin de prévenir la propagation des zoonoses.

Dans une déclaration à l'ANGOP, à l'occasion de la Journée mondiale des zoonoses (6 juillet), il a indiqué que les aliments vendus en dehors des normes légales favorisent la transmission de maladies graves telles que la brucellose, le ténia et la tuberculose.

Le médecin a précisé que les zoonoses sont des maladies transmises de l'animal à l'homme et représentent un risque pour la santé publique.

Il a souligné que la viande, le lait et autres produits dérivés non contrôlés officiellement sont des vecteurs de bactéries, de virus et de parasites, pouvant provoquer de graves infections et intoxications alimentaires.

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Il a rappelé que chaque famille est responsable de la santé de ses membres et a conseillé de surveiller sa consommation, de vérifier l'existence d'un certificat de contrôle, de respecter les règles d'hygiène alimentaire et de préserver l'environnement.

Par ailleurs, les éleveurs doivent veiller régulièrement au déparasitage des animaux, garantir une alimentation adéquate et ainsi obtenir de la viande, du lait et d'autres produits laitiers de qualité sanitaire.

Outre la brucellose, le ténia et la tuberculose, il a cité la rage, la schistosomiase, la dracunculose, le charbon, la maladie de Tsé-tsé et la maladie de Marburg, entre autres, comme les principales zoonoses importantes.

La Journée mondiale des zoonoses est célébrée chaque année le 6 juillet, date choisie en 1885, année où le scientifique français Louis Pasteur a administré avec succès le premier vaccin antirabique à l'homme.

Les zoonoses sont des maladies infectieuses transmises naturellement entre les animaux et les humains, représentant environ 60 % de toutes les maladies infectieuses.