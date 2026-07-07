Guinée: UMS et Renault Trucks - Dix ans de partenariat au service des opérations minières au pays

Depuis dix ans, UMS United Mining Supply, spécialiste du transport et de la logistique miniers, industriels et pétroliers en Afrique de l'Ouest, s'appuie sur Renault Trucks pour mener ses opérations dans des environnements particulièrement exigeants.

Renault Trucks et UMS ont construit un partenariat à long terme associant véhicules, services, expertise et accompagnement opérationnel. Aujourd'hui, 350 Renault Trucks K sont engagés au coeur des opérations minières d'UMS en Guinée. Dans ce pays, premier exportateur mondial de bauxite, les camions évoluent en continu pour assurer l'acheminement du minerai entre les zones d'extraction et les infrastructures portuaires.

Une flotte dimensionnée pour des opérations hors norme

Dans la région de Boké, où se concentrent plusieurs exploitations minières majeures, les Renault Trucks K acheminent la bauxite depuis les zones d'extraction, jusqu'aux infrastructures portuaires.

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Les camions évoluent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sur des terrains exigeants et sous des contraintes de charge particulièrement élevées. Chaque camion parcourt plus de 190 000 kilomètres par an, soit plus de 66 millions de kilomètres cumulés à l'échelle de la flotte. Les 350 Renault Trucks K dédiés à ces opérations totalisent ainsi plus de 50 millions de kilomètres annuels.

Un partenariat construit sur l'amélioration continue

Initié en 2016 avec l'appui du distributeur local TGH Plus, le partenariat entre Renault Trucks et UMS n'a cessé de se renforcer. En dix ans, 600 camions Renault Trucks ont été livrés pour accompagner les opérations minières et logistiques de l'entreprise.

Au-delà de la fourniture des camions, Renault Trucks travaille en étroite collaboration avec les équipes d'UMS pour améliorer en permanence les performances de la flotte. Les données télématiques sont analysées conjointement chaque mois afin d'optimiser la consommation de carburant et les cycles d'exploitation.

Les retours d'expérience du terrain contribuent également à faire évoluer les véhicules. Certaines adaptations développées pour répondre aux besoins spécifiques d'UMS sont désormais intégrées directement dans les solutions proposées par Renault Trucks pour les environnements les plus exigeants.

Un accompagnement conçu pour maximiser la disponibilité de la flotte

Dans les opérations minières, chaque immobilisation de véhicule peut avoir un impact direct sur la production. Pour garantir la disponibilité de sa flotte, UMS s'appuie sur ses ateliers intégrés, où plus de 150 mécaniciens, organisés en trois équipes, interviennent en continu.

Afin de réduire les délais d'intervention, Renault Trucks travaille avec UMS au dimensionnement et à la gestion des stocks de pièces de rechange présents sur site. Cette organisation contribue à maintenir un haut niveau de disponibilité des camions malgré l'intensité des opérations minières.

Le développement des compétences constitue un autre pilier du partenariat. Chaque année, Renault Trucks dispense des formations destinées aux mécaniciens, conducteurs et formateurs référents d'UMS. Deux fois par an, un formateur spécialisé se rend sur les sites d'exploitation afin d'accompagner les équipes locales en matière de conduite rationnelle et de sécurité.

Une démarche qui s'inscrit dans une approche globale visant à améliorer en continu la sécurité des opérations, notamment par l'analyse des itinéraires et des conditions d'exploitation des véhicules.

À propos de UMS

Fondée en 2001 par Fadi Wazni, United Mining Supply (UMS) est une entreprise guinéenne spécialisée dans la logistique intégrée, au service des secteurs minier, industriel et pétrolier en Guinée et en Afrique de l'Ouest.

Le groupe accompagne les opérateurs avec des solutions logistiques adaptées aux environnements les plus exigeants avec sa flotte de plus de 500 camions.

Certifiée ISO 9001, UMS place la qualité, la sécurité et la performance au coeur de ses activités. Fortement ancrée dans le tissu local, elle emploie près de 98 % de collaborateurs guinéens et contribue activement au développement des compétences nationales.

À travers son expertise et son engagement en faveur de l'excellence opérationnelle, UMS s'inscrit comme un acteur structurant du développement des chaînes logistiques et industrielles en Guinée.

À propos de Renault Trucks

Renault Trucks, constructeur français de camions, fournit aux professionnels de la route depuis 1894, des solutions de mobilité durable, de l'utilitaire léger au tracteur routier. Engagé dans la transition énergétique, Renault Trucks propose des véhicules à la consommation de carburant maîtrisée et une gamme complète de camions 100 % électriques, dont la durée d'exploitation est prolongée grâce à une approche circulaire.

Renault Trucks fait partie du groupe Volvo, l'un des principaux constructeurs mondiaux de camions, d'autocars et autobus, d'engins de chantier et de moteurs industriels et marins. Le groupe fournit également des solutions complètes de financement et de service.

Chiffres clés :

10 000 collaborateurs dans le monde

4 sites de production en France

1 450 points de vente et de service

55 011 véhicules vendus en 2025