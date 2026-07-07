Le Ministre de la Mer, de la Pêche et de l'Économie Bleue, Aimé Martial Massamba, a échangé avec une délégation de l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture (FAO), conduite par son Coordonnateur sous régional pour l'Afrique centrale et Représentant au Gabon, Athman Mravili.

Cette séance de travail s'inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération entre le Gouvernement et la FAO en faveur d'une gestion durable des ressources halieutiques. Les échanges ont porté sur l'état d'avancement de la mise en oeuvre de l'Accord sur les Mesures du Ressort de l'État du Port (AMREP/PSMA), ratifié par le Gabon en 2013.

Cet Accord est un instrument juridique international contraignant applicable aux navires de pêche battant pavillon étranger qui se livrent à des activités de pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN).

Il constitue un levier majeur de la lutte contre ce phénomène en renforçant les contrôles exercés dans les ports. La réunion a permis d'évaluer les progrès déjà réalisés, notamment la désignation des ports habilités, la désignation du point de contact national, la création d'une équipe inter-administrations et l'appui technique apporté par la FAO.

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Les discussions ont également porté sur les prochaines étapes, parmi lesquelles l'adoption des textes réglementaires, la transposition complète des dispositions de l'Accord dans le droit national, le renforcement des capacités des administrations concernées et la consolidation du dispositif national de surveillance des activités de pêche.

À travers cette coopération renforcée, le Gouvernement réaffirme sa détermination à protéger les ressources halieutiques, à promouvoir une pêche durable et responsable, et à contribuer aux efforts régionaux et internationaux visant à prévenir, contrecarrer et éliminer pêche INN, au bénéfice de la préservation des écosystèmes marins et des générations futures.