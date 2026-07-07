Gabon: Pêche illicite, non déclarée et non réglementée - Le pays et la FAO renforcent leur coopération pour une mise en oeuvre effective de l'AMREP

7 Juillet 2026
Gabonews (Libreville)
Par MMPEB

Le Ministre de la Mer, de la Pêche et de l'Économie Bleue, Aimé Martial Massamba, a échangé avec une délégation de l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture (FAO), conduite par son Coordonnateur sous régional pour l'Afrique centrale et Représentant au Gabon, Athman Mravili.

Cette séance de travail s'inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération entre le Gouvernement et la FAO en faveur d'une gestion durable des ressources halieutiques. Les échanges ont porté sur l'état d'avancement de la mise en oeuvre de l'Accord sur les Mesures du Ressort de l'État du Port (AMREP/PSMA), ratifié par le Gabon en 2013.

Cet Accord est un instrument juridique international contraignant applicable aux navires de pêche battant pavillon étranger qui se livrent à des activités de pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN).

Il constitue un levier majeur de la lutte contre ce phénomène en renforçant les contrôles exercés dans les ports. La réunion a permis d'évaluer les progrès déjà réalisés, notamment la désignation des ports habilités, la désignation du point de contact national, la création d'une équipe inter-administrations et l'appui technique apporté par la FAO.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Les discussions ont également porté sur les prochaines étapes, parmi lesquelles l'adoption des textes réglementaires, la transposition complète des dispositions de l'Accord dans le droit national, le renforcement des capacités des administrations concernées et la consolidation du dispositif national de surveillance des activités de pêche.

À travers cette coopération renforcée, le Gouvernement réaffirme sa détermination à protéger les ressources halieutiques, à promouvoir une pêche durable et responsable, et à contribuer aux efforts régionaux et internationaux visant à prévenir, contrecarrer et éliminer pêche INN, au bénéfice de la préservation des écosystèmes marins et des générations futures.

Lire l'article original sur Gabonews.

Tagged:
Copyright © 2026 Gabonews. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.