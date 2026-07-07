Sénégal: Ziguinchor - Un réseau 'd'ambassadrices' lancé pour promouvoir une apiculture inclusive

Ziguinchor — Le projet "Réseau des ambassadrices de l'apiculture (RAA)", lancé, mardi, à Ziguinchor (sud), vise à renforcer la place des femmes dans la filière apicole en Casamance (sud), à travers la formation, l'accès aux équipements, le leadership et la préservation des écosystèmes de mangrove, a-t-on appris de ses initiateurs.

Financé à hauteur de 40.000 dollars, soit environ 22,9 millions de francs CFA par SUCO Sénégal, à travers le Fonds Innov, ce projet a été initié par l'association des apiculteurs de la région de Ziguinchor pour le Sénégal (APISEN).

D'une durée de douze mois, il ambitionne de mettre en place un réseau de 25 femmes leaders issues de 11 communes de la région.

Les bénéficiaires du projet seront formées pour devenir des mentors, des formatrices et des porte-parole d'une apiculture durable, avec l'ambition d'étendre, à terme, ce réseau à l'ensemble de la région, puis à l'échelle nationale, a expliqué le coordonnateur général d'APISEN, Étienne Manga.

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Selon M. Manga, le projet capitalise sur les acquis des programmes Action climatique féministe en Afrique de l'Ouest (ACFAO) et "Burru-Yambi : les reines des abeilles".

Il repose sur quatre axes d'intervention que sont la structuration du réseau, le renforcement des capacités techniques et organisationnelles des femmes, la sensibilisation des communautés à travers des outils de communication afin d'atteindre plus de 300 femmes, ainsi que le plaidoyer en faveur d'une meilleure représentativité des apicultrices dans les instances de décision.

La présidente du conseil d'administration d'APISEN, Dioudiou Diatta, a rappelé que l'apiculture est longtemps restée une activité majoritairement exercée par les hommes.

Elle a indiqué que les bénéficiaires recevront des formations et des équipements adaptés en vue d'assurer, dans leurs communes, des activités de sensibilisation et de promotion de l'apiculture, tout en contribuant à la protection des mangroves, un écosystème essentiel au développement des abeilles et à la préservation de la biodiversité.

Représentant le gouverneur de Ziguinchor, l'adjoint au directeur régional du développement rural, Boubacar Badji, a salué cette initiative dont il a souligné l'importance pour la promotion de l'entrepreneuriat féminin et le développement de la filière apicole.

Il a invité les collectivités territoriales, les services techniques et les partenaires à soutenir ce projet, estimant qu'il contribuera à la valorisation du potentiel apicole de la région et à l'atteinte des objectifs de souveraineté alimentaire du Sénégal.