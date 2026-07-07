Sénégal: 'MoVe', un projet de mobilité verte lancé à Dakar

Dakar — Le Conseil exécutif des transports urbains durables (CETUD) a procédé mardi au lancement officiel de son projet de mobilité verte "MoVe", dont l'ambition est de promouvoir la marche et le vélo comme modes de déplacement en appoint aux transports publics dans la région métropolitaine de Dakar, pour un coût global estimé à près de 3 milliards de FCFA pour la période 2024-2028, soit 5 millions d'euros.

Mis en oeuvre en partenariat avec l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, ce projet bénéficie d'un appui financier de la coopération allemande.

Il ambitionne de renforcer la mobilité active en améliorant les conditions de déplacement des piétons et des cyclistes, tout en facilitant leur accès aux réseaux de transport public.

"Les investissements réalisés par l'État, notamment avec le Train express régional (TER) et le Bus Rapid Transit (BRT), constituent des avancées notables. Il convient désormais de les inscrire pleinement dans le paradigme de l'intermodalité, en intégrant la mobilité active à travers la marche et le vélo", a déclaré le recteur de l'UCAD, Alioune Badara Kandji, lors de la cérémonie de lancement.

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Selon lui, l'établissement d'enseignement supérieur qu'il dirige offre un cadre propice à l'expérimentation du projet, compte tenu de son potentiel humain et de ses capacités d'innovation.

L'UCAD va créer une chaire universitaire dédiée à la mobilité urbaine et au développement de solutions numériques appliquées au transport, a annoncé son recteur.

Le directeur général du CETUD, Gora Sarr, note pour sa part que Dakar concentre une forte densité de population et d'activités économiques, avec une congestion routière qui affecte la compétitivité économique, la sécurité routière et la qualité de vie des populations.

De ce point de vue, le projet MoVe vise à "ancrer durablement la mobilité active dans la planification des transports urbains en faisant de la marche et du vélo des alternatives sûres et attractives", a dit M. Sarr.

La mise en place d'un comité de pilotage de la mobilité active, l'élaboration de stratégies consacrées à la marche et au vélo, l'amélioration de l'accessibilité piétonne aux transports publics, figurent parmi les actions prévues dans le cadre de ce projet de mobilité, selon le directeur général du CETUD.

Il en est de même pour le déploiement d'un système pilote de vélos en libre-service à l'UCAD et la formation de plus de 250 étudiants à leur utilisation, ajoutent les promoteurs du projet.

"Le projet MoVe contribuera à promouvoir une mobilité urbaine plus efficace, inclusive et durable, en tenant compte des besoins des femmes, des jeunes, des personnes vivant avec un handicap et des autres usagers vulnérables", a souligné la cheffe adjointe de la coopération à l'ambassade d'Allemagne au Sénégal, Nina Neubecker.

Le secteur des transports, a rappelé Mme Neubecker, représente près de 75 % de la consommation d'énergie et constitue la principale source d'émissions de gaz à effet de serre.