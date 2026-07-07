Sénégal: Diourbel - Installation officielle de l'unité régionale de production des cartes d'égalité des chances

Diourbel — Le directeur général sortant de l'Action sociale, Boucar Diouf, a procédé, mardi, à la remise d'un lot de matériel informatique au service régional de l'Action sociale de Diourbel (centre), marquant l'installation officielle de l'unité régionale de production des cartes d'égalité des chances au profit des personnes en situation de handicap, a constaté l'APS.

Le matériel est composé d'un ordinateur, d'une imprimante laser, d'une imprimante à cartes PVC, de rubans et de cartes PVC.

"Cette dotation marque la mise en place officielle de l'unité régionale de production des cartes d'égalité des chances", a déclaré M. Diouf à la presse.

Selon lui, cette initiative s'inscrit dans le cadre du Plan d'accélération de la production des cartes d'égalité des chances, une stratégie mise en oeuvre dans les quatorze régions du Sénégal conformément aux orientations des plus hautes autorités.

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L'objectif est de renforcer l'enrôlement des personnes en situation de handicap et d'accroître la production des cartes d'égalité des chances, a-t-il expliqué.

La mise en service de cette unité permettra désormais de produire les cartes directement à Diourbel, avec une capacité de production de 170 cartes par heure, a indiqué Boucar Diouf.

La Direction de l'Action sociale ambitionne de produire 100.000 cartes d'égalité des chances à l'échelle nationale, dont 6.000 pour la région de Diourbel, a-t-il précisé.

Le directeur général sortant de l'Action sociale a enfin salué l'appui des partenaires techniques et financiers ayant contribué à l'acquisition du matériel destiné à cette unité régionale de production.