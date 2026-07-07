Sénégal: Un officiel réaffirme l'engagement des pouvoirs publics sénégalais pour une gouvernance exemplaire du mouvement sportif

Dakar — Le directeur des Activités physiques et sportives (DAPS), Gilbert Sidy Lamine Mbengue, a réaffirmé, mardi à Dakar, l'engagement des autorités sénégalaises à promouvoir une gouvernance sportive fondée sur l'éthique, la transparence et la redevabilité, des principes constituant, à ses yeux, le socle de la crédibilité et de la performance durable des institutions sportives.

"Le développement du sport ne saurait être durable sans une gouvernance exemplaire. L'éthique n'est pas un supplément de valeur ; elle constitue le fondement même de la crédibilité des institutions sportives", a déclaré M. Mbengue.

Il intervenait à l'ouverture d'un panel consacré à l'éthique et à la gouvernance sportive, organisé par la Fondation Kéba Mbaye.

Selon Gilbert Sidy Lamine Mbengue, représentant le ministère des Sports et de la Jeunesse, les défis auxquels fait face le mouvement sportif exigent une réflexion approfondie sur les mécanismes de gouvernance et les valeurs devant guider l'action des dirigeants sportifs.

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Il a salué cette initiative de la Fondation Kéba Mbaye, estimant que cette rencontre intervient dans un contexte marqué par une attention accrue portée aux questions de gouvernance, de transparence et de responsabilité dans le sport.

Selon lui, le sport moderne constitue aujourd'hui "un puissant levier" de développement économique, d'éducation, de cohésion sociale et de rayonnement international, ce qui renforce la nécessité de disposer d'organisations sportives transparentes et responsables.

"Une fédération performante est avant tout une fédération dont les mécanismes de gouvernance sont transparents, responsables et conformes aux textes qui l'encadrent", a insisté le directeur des Activités physiques et sportives.

M. Mbengue a également rappelé les efforts engagés par l'État dans le cadre de la Vision Sénégal 2050, visant à renforcer la bonne gouvernance dans les politiques publiques.

Le nouveau Code du sport constitue, de ce point de vue, une avancée majeure dans la modernisation du secteur sportif, a-t-il indiqué.

Il a toutefois estimé que l'efficacité de ce cadre juridique dépendra de la finalisation et de l'application effective de ses textes d'application, présentés comme une priorité du ministère en charge des Sports.

Revenant sur l'héritage du juge Kéba Mbaye, il a rappelé les mises en garde de ce dernier contre les dérives liées aux intérêts particuliers et aux pratiques contraires à l'éthique, tout en soulignant l'importance de règles éthiques claires, de leur intégration dans les dispositifs institutionnels et de la promotion d'une culture de responsabilité.

"S'inspirer du juge Kéba Mbaye, c'est promouvoir une gouvernance au service du bien commun et considérer que le dirigeant sportif est avant tout un serviteur de l'intérêt général", a-t-il affirmé.

Gilbert Sidy Lamine Mbengue a appelé les acteurs du mouvement sportif, les dirigeants, fédérations, encadreurs, athlètes, partenaires et supporters à faire de l'éthique, de la transparence et de la responsabilité des principes directeurs de leur action.

"Le mouvement sportif sénégalais doit demeurer un exemple de bonne gouvernance et d'exemplarité pour notre jeunesse", a-t-il déclaré.

Il a assuré que les recommandations issues de ce panel contribueront à nourrir les réformes engagées par les pouvoirs publics en vue de bâtir un sport sénégalais "toujours plus performant, plus intègre et plus respectueux de ses valeurs".