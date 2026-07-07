Sénégal: Des rendements de 6 tonnes de riz à l'hectare dans la région de Matam durant la campagne de contre-saison sèche (SAED)

Matam — Le directeur général de la Société d'aménagement et d'exploitation des terres du delta du fleuve Sénégal et de la Falémé (SAED), Alassane Bâ, s'est félicité des excellentes performances rizicoles réalisées cette année dans la région de Matam (nord), qui affiche un taux de rendement de 6 tonnes à l'hectare contre 4 au niveau mondial.

"Pour la campagne de contre-saison sèche, les rendements constatés sont de 6 tonnes à l'hectare. Des performances que nous jugeons excellentes, car les moyennes mondiales sont de 4 tonnes à l'hectare", a dit M. Bâ lors de la première étape d'une tournée entamée mardi dans la région de Matam.

La délégation s'est aussi rendue dans les périmètres rizicoles de Dembé 3, Dembé 4, situés à Ndouloumadji, Mogo et Wendou Bosséabé, dans le département de Kanel.

Ces performances montrent que "les producteurs sont bien préparés, connaissent la culture du riz et font un excellent travail", selon le directeur général de la SAED.

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Parmi les facteurs de cette performance, il a cité le renforcement de la mécanisation au niveau du casier de Bow, dans la commune de Ouro Sidy, où les producteurs ont fini de récolter avec des moissonneuses-batteuses. Il en est de même avec les initiatives locales, comme la distribution de semences.

Alassane Bâ a aussi salué l'appui des partenaires techniques et financiers comme La Banque agricole (LBA), le Programme d'appui au développement agricole et à l'entreprenariat rural (PADAER), ainsi que la Compagnie nationale d'assurance agricole du Sénégal (CNAAS).

"Tous ces partenaires ont contribué à la réussite de cette campagne. L'autre objectif de la visite est de jeter les bases d'une campagne d'hivernage réussie. Ce que nous avons vu aussi, grâce au respect du calendrier cultural, nous pourrons tranquillement engager une bonne campagne d'hivernage au niveau de la délégation de Matam", a-t-il affirmé.

Le DG de la Société d'aménagement et d'exploitation des terres du delta du fleuve Sénégal et de la Falémé est aussi revenu sur la politique définie par l'Etat du Sénégal consistant à faire baisser les charges liées à l'électricité à travers la solarisation universelle.

Selon lui, la structure qu'il dirige est en train de mettre en place un programme allant dans le sens de solariser toutes les stations de pompage afin de réduire les charges de production.