Sénégal: Éthique et gouvernance sportive, l'héritage du juge Kéba Mbaye donné en exemple

La présidente de la Fondation Kéba Mbaye, Fatoumata Agne, a évoqué, mardi, l'actualité de la pensée de ce juge sénégalais de renom et figure majeure du mouvement olympique, qui a beaucoup contribué à l'ancrage de la transparence, de l'intégrité et de la confiance aux institutions en vue d'assurer la durabilité de l'excellence sportive.

"Les enjeux liés à la gouvernance, à la transparence, à l'intégrité, à la redevabilité, à la prévention des conflits d'intérêts, à la protection des athlètes et à la lutte contre la corruption ne peuvent plus être ignorés ", a d'abord souligné Mme Agne à l'ouverture d'un panel consacré à l'éthique et à la gouvernance du sport : héritage du juge Kéba Mbaye et défis contemporains en Afrique ".

"Il nous a légué une leçon d'une remarquable actualité : il est possible d'exercer l'autorité sans renoncer à l'éthique et servir l'intérêt général sans céder aux intérêts particuliers", a-t-elle affirmé en parlant de Kéba Mbaye (1924-2007).

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Fatoumata Agne estime que l'héritage de Kéba Mbaye demeure "une référence dans un contexte marqué par une remise en question croissante de la crédibilité des institutions".

"Le sport est devenu un puissant levier d'éducation, d'inclusion sociale, de cohésion nationale, de diplomatie et de développement économique, imposant ainsi des exigences accrues en matière de gouvernance", a encore fait valoir la présidente de la Fondation Kéba Mbaye.

Dans cette perspective, la gouvernance sportive ne saurait se limiter à l'adoption de textes ou de procédures administratives, mais implique des valeurs portant sur la responsabilité, l'intégrité et le bien commun, a-t-elle indiqué.

"Sans gouvernance responsable, il ne peut y avoir de développement durable. Sans transparence, il ne peut y avoir de confiance. Et sans confiance, il ne peut y avoir d'institutions fortes", a-t-elle soutenu,

Fatoumata Agne a également insisté sur la nécessité, pour l'Afrique, de se doter d'institutions sportives solides allant dans le sens de "transformer son important potentiel humain en moteur de développement durable".

"L'héritage de Kéba Mbaye doit inspirer la réussite des JOJ", a indiqué le représentant du comité d'organisation des Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026 (COJOJ) et du Comité national olympique et sportif sénégalais (CNOSS).

Santi Agne a appelé à faire des Jeux olympiques de la jeunesse 2026, prévus au Sénégal du 31 octobre au 13 novembre, "une vitrine de l'excellence sportive africaine et de la bonne gouvernance", saluant la contribution du juge Kéba Mbaye au rayonnement du mouvement olympique africain et international.