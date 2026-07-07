Tunisie: Orientation universitaire-session des lauréats - Inscription en ligne par sms pour l'obtention des résultats

7 Juillet 2026
La Presse (Tunis)

Le ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche scientifique a annoncé le lancement, ce mardi 7 juillet 2026, du service d'inscription par SMS pour l'obtention des résultats de la session des lauréats du baccalauréat 2026.

Dans un communiqué officiel, le ministère précise que les candidats concernés peuvent s'inscrire à ce service en envoyant un SMS au numéro 85000 selon le format suivant :

or [espace] numéro de baccalauréat

La date de diffusion des résultats par SMS a été fixée au mercredi 8 juillet 2026. Quant à la publication sur le site officiel de l'orientation universitaire, elle sera accessible le même jour à partir de midi.

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